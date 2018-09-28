"Это шанс зафиксировать статус рукоподаваемого в Европе". Полетит ли Лукашенко в Париж?

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пригласили в Париж

«Минимален риск, что в адрес Лукашенко публично озвучат какие-то претензии»

Президент Франции Эммануэль Макрон (слева) и руководитель Беларуси после финального матча чемпионата мира по футболу-2018. Скриншот с видео БелТА

«Это приглашение нужно рассматривать как приглашение независимому государству, а не ее руководителю»

Политологвидит в приглашении руководителя Беларуси в Париж определенный символизм. Ведь первый настоящий серьезный визит в страны Западной Европы Лукашенко нанес в 1996 году – как раз во Францию.– отмечает Чаусов.Политолог также считает, что формат встречи в Париже удобен для Лукашенко. Он напоминает, что в прошлом году по носу ЕС был нанесен, когда руководителя Беларуси персонально пригласили на саммит «Восточного партнерства» в Бресселе, а тот решил не ехать.говорит Юрий Чаусов.Политолог склонен считать, что новое приглашение от европейцев руководитель страны примет.– полагает Юрий Чаусов.Политолог и основатель общественного движения «Дзея»называет приглашению в Париж дежурным – на встрече ожидается целый ряд руководителей других государств.Алесь Логвинец обращает внимание, что Лукашенко перестал быть невъездным в Евросоюз еще в 2016 году, но нельзя сказать, что после отмены санкций произошел прорыв в отношениях Беларуси с Евросоюзом.– говорит Алесь Логвинец.Он подчеркивает, что сегодняшние белорусские власти вряд ли способны полноформатно сотрудничать с Евросоюзом – даже во имя национальных интересов и интересов граждан страны.