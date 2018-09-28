

Ольга Бузова

Российская певицадля любви. Артистка опубликовала на своей странице в соцсети стихотворение, в котором говорится о ее многочисленных обидах на мужчин и людей, которые ее предавали.— написала Бузова.Ранее вышла серия проекта "Замуж за Бузову", в которой участникотказался от сердца певицы и выбрал два миллиона рублей. Телеведущая так расстроилась, что даже не могла скрыть слезы.— написала Бузова.— написала подписчица.— написала поклонница.