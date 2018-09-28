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Бузова "закрыла свое сердце" для любви
Ольга Бузова
Российская певица Ольга Бузова "закрыла свое сердце" для любви. Артистка опубликовала на своей странице в соцсети стихотворение, в котором говорится о ее многочисленных обидах на мужчин и людей, которые ее предавали.
"И закрылась она на тринадцать замков, чтобы душу никто не топтал. Нет, она никогда не боялась волков, ведь страшнее не волк, а шакал… Было время, и душу открыв нараспах, доверяла, стараясь помочь, но как только она оставалась в слезах, все сбегали отчаянно прочь", — написала Бузова.
Ранее вышла серия проекта "Замуж за Бузову", в которой участник Евгений Назаров отказался от сердца певицы и выбрал два миллиона рублей. Телеведущая так расстроилась, что даже не могла скрыть слезы.
"Закрывалась она на тринадцать замков, ключ оставив снаружи… в дверях", — написала Бузова.
"Какие строки, Ольга, знаете, почему вас так любят? Потому что в этих строчках боль души и сердца каждой девочки, девушки, женщины в нашей стране, многие знают, как быть несчастными. Как стать счастливой, не знает никто. Вы открыты миру и не скрываете своих эмоций. Искренность — ваше все", — написала подписчица.
"Оля, желаю вам не ошибиться и доверить свое сердце тому, кто этого достоин", — написала поклонница.
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Ранее вышла серия проекта "Замуж за Бузову", в которой участник Евгений Назаров отказался от сердца певицы.
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