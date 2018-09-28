В Гродно женщина переполошила все службы города: упал лифт с детьми



Фото: «Гродненская правда»

Об инциденте, произошедшем в доме №2 по улице Кремко, сообщило местное изданиеПо вызову приехали спасатели, скорая и милиция, однако оказалось, что лифт с детьми просто застрял. Дело в том, что одна из жительниц дома услышала детские крики, доносящиеся из шахты, и решила, что лифта упал.На самом деле дети испугались того, что застрявшая кабина резко поехала вверх, и начали кричать. Еще больше испугалась мама одной из застрявших в лифте девочек, когда услышала шум и вышла на лестницу узнать, в чем дело.рассказал женщина.Все закончилось благополучно, детей – 2 девочек и мальчика – быстро освободили.