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В Гродно женщина переполошила все службы города: упал лифт с детьми
Фото: «Гродненская правда»
Об инциденте, произошедшем в доме №2 по улице Кремко, сообщило местное издание
По вызову приехали спасатели, скорая и милиция, однако оказалось, что лифт с детьми просто застрял. Дело в том, что одна из жительниц дома услышала детские крики, доносящиеся из шахты, и решила, что лифта упал.
На самом деле дети испугались того, что застрявшая кабина резко поехала вверх, и начали кричать. Еще больше испугалась мама одной из застрявших в лифте девочек, когда услышала шум и вышла на лестницу узнать, в чем дело.
«Сотрудник МЧС в этот момент говорил кому-то по рации, что поступило сообщение о падении лифта в шахту. Не передать словами, что я пережила в ту секунду», – рассказал женщина.
Все закончилось благополучно, детей – 2 девочек и мальчика – быстро освободили.
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28 сентября гродненские спасатели получили сообщение, что в 16-этажном доме в шахту рухнул лифт, в котором ехали дети.
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