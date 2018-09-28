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В Ганцевичском районе в поле найден труп мужчины
Фото носит иллюстративный характер / Фото: 74.Ru
Как сообщает газета
Правоохранительные органы установили, что мужчина почувствовал себя плохо во время уборки и упал на землю. Спасти его не удалось. В настоящее время не выявлено следов насильственной смерти.
Ведется проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит точно определить причину смерти человека.
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Около населенного пункта Чудин (Ганцевичский район) в поле найден труп мужчины.
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