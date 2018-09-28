В Ганцевичском районе в поле найден труп мужчины

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Как сообщает газета, 57-летний мужчина проживал в агрогородке Полесский (Лунинецкий район), а в Ганцевичский район приехал на заработки по уборке свеклы. Его тело было найдено в поле вблизи деревни Чудин.Правоохранительные органы установили, что мужчина почувствовал себя плохо во время уборки и упал на землю. Спасти его не удалось. В настоящее время не выявлено следов насильственной смерти.Ведется проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит точно определить причину смерти человека.