В Беларуси введут налог на сбережения?

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По данным Всемирного банка, Беларусь попадает в первую треть государств своего региона с самым высоким уровнем экономического неравенства между людьми из разных частей страны. Речь идет в первую очередь об уровне доходов. Есть и хорошие новости. Во-первых, во всем регионе Европы и Центральной Азии уровень экономического неравенства - один из самых низких в мире. А во-вторых, в Беларуси, в отличие от других стран, этот разрыв не увеличивается, сообщает- пояснил, глава представительства Всемирного банка в Беларуси.Среди причин, которые влияют на рост неравенства, авторы исследования называют недостаточную мобильность людей (то есть неготовность или невозможность переехать на новое место ради более высокооплачиваемой работы), снижение уровня гарантий занятости и доверия к финансовым институтам.Чтобы сгладить это неравенство, эксперты предлагают государствам обратить внимание на обеспечить всем работающим одинаковую социальную защиту и гарантии вне зависимости от того, чем именно они занимаются. И поддержать прогрессивную систему налогообложения, при которой облагаются и доходы, и накопленный капитал.