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Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию
Иллюстративное фото
Он добавил, что меры, которые принимает Россия, направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии.
Напомню, 17 сентября сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. В Иерусалиме обвинения отвергают.
В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставки в Сирию комплексов С-300. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине».
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Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
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