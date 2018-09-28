Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию

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Он добавил, что меры, которые принимает Россия, направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии.Напомню, 17 сентября сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. В Иерусалиме обвинения отвергают.В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставки в Сирию комплексов С-300. Как заявил министр обороны