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Россия уже начала поставку зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию

29.09.2018 10:30 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Он добавил, что меры, которые принимает Россия, направлены на то, чтобы гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии.

Напомню, 17 сентября сирийской ракетой был сбит российский самолет-разведчик Ил-20. Москва обвинила в случившемся Израиль. В Иерусалиме обвинения отвергают.

В 2013 году Россия по просьбе Израиля приостановила поставки в Сирию комплексов С-300. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, «сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине».

 
 
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Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
 
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