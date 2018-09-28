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И домик энергетика вам в жировку

29.09.2018 10:21 — Разное | UDF  
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"Домик энергетика"
Вот вы видели когда-нибудь в своей квитанции на оплату коммунальных услуг графу «машина для главного энергетика» или «компьютер в бухгалтерию теплосетей»? Нет? А они там есть.

Недавно глава Комитета госконтроля Леонид Анфимов рассказал, что при расчете средств на модернизацию тепловых сетей энергетики значительный объем финансирования направляется на цели, не связанные с повышением надежности и экономичности энергосистемы. В качестве примера он привел строительство семиэтажного офисного здания площадью 7 тыс. кв. м в центре Минска для размещения аппарата ГПО «Белэнерго».

Также председатель КГК рассказал, что деньги тратятся на приобретение дорогостоящих легковых автомобилей, в том числе посредством зачетных схем с должниками за потребленные энергоресурсы.

То есть, вы понимаете, что все эти годы, мы, исправно платя по счетам, строили огромное шикарное здание в центре столицы и закупали дорогостоящие автомобили людям, которые учили нас экономить, да еще и стыдили за то, что государство что-то платит за нас?

Конечно, мы и до этого догадывались, что «прозрачность» в тарифах, о которой говорят власти, больше напоминает мутный омут, обитатели которого выходят на поверхность лишь для того, чтобы объявить нам, сколько процентов мы оплачиваем из заветной сотни. Впрочем, после слов главы КГК стало понятно, что эту сотню мы осилим не скоро. Мы вот и дом для энергетиков пока еще не достроили: в новое здание вложено около 2,9 млн долларов в эквиваленте из запланированных 9 млн долларов.

Кстати, дом получился на славу. Просторный, современный: 7 тысяч «квадратов» на чуть более 200 работников «Белэнерго» (по 35 метров на одного человека).

Правда, журналистов заверили, что здание ориентировано в числе прочего на встречи иностранных делегаций и другие похожие мероприятия. Поэтому там будет просторный холл, широкие коридоры, залы для заседаний и переговоров. Чувствуете размах?

Оно и понятно: модернизацию теплосетей проще же начать с возведения просторного зала заседаний, в котором иностранным делегациям будут рассказывать о том, что выход на 100-процентную оплату коммунальных платежей может больно ударить по социально незащищенным слоям населения. И неважно, что это самое население уже оплатило и дорогие машины, и дома и прочие блага для наших радетелей.

В конце концов, разве энергетики тут одиноки? Строили мы уже и дворцы за 100 миллионов долларов и арены, и больницы для чиновников, и много-много всего очень нужного.

Что же касается тарифов, то после такого пристального внимания со стороны КГК, энергетики обязательно все пересмотрят, раскаются в содеянном и снизят тарифы. Вы же не сомневаетесь, что так оно и будет?

 
Теги: Минск
 
 
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