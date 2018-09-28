Александр Алесин: Беларуси отводится роль передового плацдарма

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Александр Алесин

- заявил по итогам саммита глав государств СНГ в Душанбе- проговорился Лукашенко.Значит, Москва все-таки пробила создание российской военной базы в Беларуси? Комментирует военный обозреватель- Предполагаю, Россию и Беларусь больше всего беспокоит проектируемая база американской бронетанковой дивизии, которую Польша просит создать на востоке страны. Россия, я полагаю, очень встревожена возможным появлением американской базы в Польше. В этой ситуации Лукашенко некуда маневрировать и уклоняться, он получил на встрече в Сочи экономические преференции. Недаром Бабич сказал, что «все подвешенные вопросы решены». Единственное, что нужно России от Беларуси и за что она готова платить – это соблюдение геостратегических интересов, выполнение роли передового плацдарма. Похоже, что вопрос из плоскости обсуждения переходит в плоскость практической реализации.- 1 июня министр иностранных дел Беларуси Макей сделал резкое заявление, смысл которого заключается в следующем: если в Польше будет создаваться американская база, будут приниматься соответствующие решения.Полагаю, что Россия будет просить создать в Беларуси базу (возможно, и не одну) для ракетных бригад сухопутных войск, вооруженных оперативно-тактическими комплексами «Искандер». Хотя, по российским неофициальным данным, Шойгу (министр обороны РФ. - БП) просит целое соединение, дивизию со всеми средствами усиления, и даже фронтовую авиацию. Но, я думаю, это было бы слишком вызывающе в глазах мирового общественного мнения и провоцирующим шагом. Тем более, что американская база пока не появилась, американцы официально и не дали согласия. Мне кажется, вывод российских ракетных бригад на территорию Беларуси – наиболее адекватный оперативный дешевый шаг. Если же появится база, то ракеты прибудут из России в Беларусь за 8-10 часов; они могут быть готовы к стрельбе буквально через несколько десятков минут после марша.Кроме того, в западных районах Беларуси имеется материальная база, которая осталась от ракетных комплексов «Ока», «Эльбрус», которые базировались в советское время: и казарменный фонд, и сеть подъездных путей, и ангары. Думаю, такой вариант будет более быстрым, дешевым и не столь вызывающим. Но появление российских ракет рассматривается как зеркальный ответ на действия американцев: чтобы создать полноценную военную базу, нужны 1,5-2 миллиарда долларов – столько, сколько готовы потратить и американцы. Русский солдат, конечно, не нуждается в таком уровне комфорта, как американцы, но базы нужны для хранения материальных ресурсов, боеприпасов…- А вот здесь ситуация сложнее. Существует белорусско-российская совместная группировка сухопутных войск, которая выдвигается на территорию Беларуси в случае возникновения особого периода, то есть угрозы возникновения войны. Все российские части, выдвигающиеся в Беларусь, формально должны подчиняться командованию белорусской армии. Эта группировка создается при белорусской армии и для усиления белорусской армии. Чтобы нахождение российских войск выглядело не так обидно, возможно, эти части будут подчиняться командованию совместной белорусско-российской группировки. И для международного потребления, но самое главное – для внутреннего потребления. Думаю, Лукашенко и Путин тоже озабочены тем, чтобы такие действия выглядели менее вопиюще.- Думаю, россияне просили многое, но в итоге нашли компромисс, который устроил бы белорусскую сторону. Все-таки размещение целого соединения, даже мотострелкового (сотни танков!), еще больше обострит ситуацию в регионе. А вот появление российских войск после создания американской базы будет легче продать мировому сообществу.