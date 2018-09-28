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Три цифры для сравнения: Внешний госдолг Беларуси сейчас, 10 и 22 года назад
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Внешний государственный долг на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов.
Чтобы понять, насколько быстро растут наши долги, приведем еще две цифры.
10 лет назад госдолг за 2008 год составлял 3 млрд 718,9 млн долларов.
22 года назад за 1996 год он был 946,9 млн долларов.
Это все, что нужно знать об уникальности белорусской экономической модели.
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Госдолг Беларуси снова вырос.
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