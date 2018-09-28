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Три цифры для сравнения: Внешний госдолг Беларуси сейчас, 10 и 22 года назад

29.09.2018 10:13 — Разное | UDF  
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Госдолг Беларуси снова вырос. На 1 сентября он составил 44 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 1,8 млрд рублей, или на 4,3%, сообщает пресс-служба Минфина.

Внешний государственный долг на 1 сентября составил 16,6 млрд долларов.

Чтобы понять, насколько быстро растут наши долги, приведем еще две цифры.

10 лет назад госдолг за 2008 год составлял 3 млрд 718,9 млн долларов.

22 года назад за 1996 год он был 946,9 млн долларов.

Это все, что нужно знать об уникальности белорусской экономической модели.

 
 
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