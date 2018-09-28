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Журналист из кремлевского пула: Лукашенко не меняется.... Просто стареет
Фото: president.gov.by
По его мнению главным событием этого мероприятии стали "те полторы минуты, которые провели вместе по пути на церемонию фотографирования премьер Армении и президент Азербайджана".
Впрочем, не остались без внимания и другие лидеры стран Содружества.
"Я смотрел на президентов, еще четверть часа подписывающих общие документы (Владимир Путин зачем-то это делал с томиком Пушкина в руках), и понимал: нет, не стареют душой ветераны.
Ни Александр Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев, ни Эмомали Рахмонов…— нет, ни один из них не изменился за время существования СНГ (а до этого и СССР), как и само СНГ. Люди в таком возрасте не меняются.
Просто стареют",- так философски заканчивается статья Андрея Колесникова.
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Андрей Колесников, который является членом кремлевского аула поделился своими впечатлениями от саммита СНГ в Душанбе.
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