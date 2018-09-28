Журналист из кремлевского пула: Лукашенко не меняется.... Просто стареет

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Корреспондент российского изданияАндрей Колесников, который является членом кремлевского пула, поделился своими впечатлениями от саммита СНГ в Душанбе.По его мнению главным событием этого мероприятии сталиВпрочем, не остались без внимания и другие лидеры стран Содружества.- так философски заканчивается статья