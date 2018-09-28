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Журналист из кремлевского пула: Лукашенко не меняется.... Просто стареет

29.09.2018 10:07 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Корреспондент российского издания "КоммерсантЪ" Андрей Колесников, который является членом кремлевского пула, поделился своими впечатлениями от саммита СНГ в Душанбе.

По его мнению главным событием этого мероприятии стали "те полторы минуты, которые провели вместе по пути на церемонию фотографирования премьер Армении и президент Азербайджана".

Смотрите, как задвинули Лукашенко подальше от Путина на общем фото лидеров СНГ

Впрочем, не остались без внимания и другие лидеры стран Содружества.

"Я смотрел на президентов, еще четверть часа подписывающих общие документы (Владимир Путин зачем-то это делал с томиком Пушкина в руках), и понимал: нет, не стареют душой ветераны.

Ни Александр Лукашенко, ни Нурсултан Назарбаев, ни Эмомали Рахмонов…— нет, ни один из них не изменился за время существования СНГ (а до этого и СССР), как и само СНГ. Люди в таком возрасте не меняются.

Просто стареют",- так философски заканчивается статья Андрея Колесникова.

Лукашенко в Душанбе: юморил, увиделся с фанатом, в первые ряды не лез

 
 
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Андрей Колесников, который является членом кремлевского аула поделился своими впечатлениями от саммита СНГ в Душанбе.
 
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