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Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о Руслане Боширове, срочно покинул Россию
Сергей Канев
По сведениям журналистов группы Bellingcat и издания «Инсайдер», настоящее имя Руслана Боширова – Анатолий Чепига, который является полковником ГРУ и героем России. В Кремле сегодня заявили, что не располагают информацией о награждении человека с таким именем.
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Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании о Руслане Боширове, срочно покинул Россию
Это сообщается в телеграм-канале сайта "Проект" со ссылкой на коллег Канева.
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