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Крупнейший медиамагнат признался, что страдает деменцией
Тед Тернер
Основными симптомами деменции, как рассказал он в интервью CBS, являются чувство постоянной усталости и забывчивость. Раньше Тернеру ставили диагноз маниакальной депрессии, но, по его словам, такие выводы оказались неправильными.
Тед Тернер — миллиардер, чье состояние в 2015 году, по оценке журнала Forbes, составило $ 2,2 млрд. Бывший муж актрисы Джейн Фонды.
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Основатель CNN Тед Тернер признался, что у него прогрессирующее расстройство мозга.
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