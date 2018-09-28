Крупнейший медиамагнат признался, что страдает деменцией



Тед Тернер

Основными симптомами деменции, как рассказал он в интервью CBS, являются чувство постоянной усталости и забывчивость. Раньше Тернеру ставили диагноз маниакальной депрессии, но, по его словам, такие выводы оказались неправильными.— миллиардер, чье состояние в 2015 году, по оценке журнала Forbes, составило $ 2,2 млрд. Бывший муж актрисы