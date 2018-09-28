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В Гродно женщину зажало между Audi и покатившимся Citroen

29.09.2018 09:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 27 сентября в Гродно столкнулись Citroen и Audi. Во время инцидента в обеих машинах никого не было.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, происшествие случилось по улице Поповича. Жена вместе с мужем приезжала в гости к родственнице.  

В Гродно женщину зажало между Audi и покатившимся Citroen
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Когда супруги находилась на улице, они увидели, что на их Audi катится Citroen, за рулём которого никого нет. Граждане попытались остановить автомобиль. Поняв, что столкновения иномарок не избежать, мужчина отскочил. Женщина отойти не успела, её зажало между машинами. Пострадавшую с травмами ног доставили в медучреждение.  

Как позже пояснила владелица Citroen, она оставила транспортное средство на передаче, не включив стояночный тормоз.  

В ГАИ отмечают, что самостоятельное движение автомобилей в Гродно случается раз в несколько дней. Обычно машины врезаются друг в друга, либо в здания.  

Летом 2018 года в Витебске грузовик сломал дерево и врезался в аттракцион.  

Водитель автомобиля отходил по делам – подробности здесь.  

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
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Новости Беларуси. 27 сентября в Гродно столкнулись Citroen и Audi. Во время инцидента в обеих машинах никого не было.   Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома,...
 
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