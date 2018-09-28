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Виталий Рымашевский: "Нас предупредили об арестах"

29.09.2018 11:12 — Разное | Партизан  
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Почему не состоялся Марш солидарности с журналистами?

Виталий Рымашевский: "Нас предупредили об арестах"
Виталий Рымашевский. Фото Радио Свобода
Напомним: идея проведения массовой акции возникла после того, как Следственный комитет возбудил так называемое «дело БелТА». На допросы были вызваны журналисты ряда независимых СМИ. В то же время в суде рассматривали дело профсоюзов, обвиняемыми по которому проходили лидеры РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик.
 
Короче, основания для всплеска справедливого народного возмущения, кажется, были.

Была даже названа конкретная дата проведения Марша — 15 сентября. Но ни в указанный день, ни позже никакой акции в столице не произошло.

«Оппозиция в очередной раз попиарилась и ничего не сделала», — звучали упреки в адрес организаторов Марша солидарности.

«Народная воля» решила выяснить, почему на самом деле не состоялась акция.

— Представители оргкомитета — а в него, кроме христианских демократов, входили еще несколько демократических структур, — в том числе и представители профсоюза РЭП, обратились в Мингорисполком, чтобы получить официальное разрешение на проведение марша солидарности, — рассказывает Виталий Рымашевский. 
— Мы хотели, чтобы все было по закону.

Планировалось, что мероприятие пройдет в центре Минска — на площади Парижской коммуны. Однако Мингорисполком не разрешил провести эту акцию там, где мы хотели. Столичные власти сослались на то, что заявка не соответствует перечню мест для проведения массовых мероприятий.

При этом, как это обычно бывает, нам даже не предлагали провести мероприятие на площади Бангалор.

— Оргкомитет согласился бы на такое предложение?

— Нет. В Минске есть три легальные площадки для проведения митингов. Кроме площадки в районе площади Бангалор, это Киевский сквер и парк имени 50-летия Октября.

Проводить мероприятия на задворках мы не собирались, о чем и сообщили городским властям, настаивая на том, что Марш должен состояться исключительно в центре столицы.

В Мингорисполкоме нас предупредили: если мы устроим мероприятие там, где запланировано, — будут аресты.

После этого состоялось заседание оргкомитета. Решающий голос там был за членами профсоюза РЭП. В результате было решено не идти на конфронтацию с властью, не подставлять людей под дубинки…

Сейчас мы ищем другие формы для поддержки независимых журналистов. Планируется, что в Минске пройдет форум в поддержку журналистов независимых СМИ. Сейчас мероприятие в стадии подготовки.


 
Теги: Минск
 
 
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