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СМИ: Российских журналистов в ЦАР убили члены новой ЧВК "Патриот"
К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике может быть причастна действующая там частная военная компания "Патриот". Мотив – якобы расследование одного из журналистов, Орхана Джемаля, на тему поставок российского оружия в ЦАР. Об этом сообщает телеканал
Alex-news.ru
По данным источников, убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко ждали их на дороге, их было трое. Действовали они при поддержке двух групп: обеспечения и прикрытия.
После убийства журналистов бойцы ЧВК "Патриот" инсценировали ограбление и следы борьбы, сообщает издание.
По версии сотрудника "Патриота" и знакомого одного из членов группы, мотивом для убийства могло стать расследование Джемаля по поводу поставок неучтенного оружия из России в ЦАР. Он якобы узнал, когда должна произойти очередная передача оружия в ЦАР, и спланировал командировку так, чтобы зафиксировать этот момент на камеру.
По данным Дождя, новая ЧВК "Патриот" связана с Министерством обороны РФ. По информации издания, "Патриот" участвует в боевых действиях с весны 2018 года и формируется из кадровых военнослужащих. Утверждается, что в ЧВК есть действующие специалисты Главного управления Генштаба РФ, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.
31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора.
О присутствии ЧВК Вагнера в ЦАР писали некоторые росСМИ. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, компания конкурировала с новой ЧВК "Патриот", связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.
Как сообщает сайт
Известно, что другие, безымянные, российские частные военные компании сейчас действуют в Центральноафриканской Республике, Ливии, Судане, Йемене, Брунее и Бурунди. Большие гонорары влекут в них отставных российских военных, однако отсутствие закона «О ЧВК» не дает им никаких гарантий, в том числе, что в случае фиаско от них не откажутся под лозунгами «их никто туда не посылал» и «они сами на это пошли».
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К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике может быть причастна действующая там частная военная компания "Патриот". Мотив – якобы...
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