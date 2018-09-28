По данным источников, убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко ждали их на дороге, их было трое. Действовали они при поддержке двух групп: обеспечения и прикрытия.





После убийства журналистов бойцы ЧВК "Патриот" инсценировали ограбление и следы борьбы, сообщает издание.





По версии сотрудника "Патриота" и знакомого одного из членов группы, мотивом для убийства могло стать расследование Джемаля по поводу поставок неучтенного оружия из России в ЦАР. Он якобы узнал, когда должна произойти очередная передача оружия в ЦАР, и спланировал командировку так, чтобы зафиксировать этот момент на камеру.





По данным Дождя, новая ЧВК "Патриот" связана с Министерством обороны РФ. По информации издания, "Патриот" участвует в боевых действиях с весны 2018 года и формируется из кадровых военнослужащих. Утверждается, что в ЧВК есть действующие специалисты Главного управления Генштаба РФ, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.





31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора.









О присутствии ЧВК Вагнера в ЦАР писали некоторые росСМИ. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, компания конкурировала с новой ЧВК "Патриот", связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.





Актуальные темы недели , по некоторым сведениям, «Патриот» формируется из кадровых российских военных, которые до сих пор числятся в Минобороны, от спецназа до Генштаба. Новая российская ЧВК выгодно отличается от «Вагнера» тем, что боевые задачи ставятся адекватнее, а размер оплаты впечатляет – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. «Патриот» действует в Сирии с весны этого года, занимается в основном охраной значимых лиц. Как сообщает сайт, по некоторым сведениям, «Патриот» формируется из кадровых российских военных, которые до сих пор числятся в Минобороны, от спецназа до Генштаба. Новая российская ЧВК выгодно отличается от «Вагнера» тем, что боевые задачи ставятся адекватнее, а размер оплаты впечатляет – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. «Патриот» действует в Сирии с весны этого года, занимается в основном охраной значимых лиц.





Известно, что другие, безымянные, российские частные военные компании сейчас действуют в Центральноафриканской Республике, Ливии, Судане, Йемене, Брунее и Бурунди. Большие гонорары влекут в них отставных российских военных, однако отсутствие закона «О ЧВК» не дает им никаких гарантий, в том числе, что в случае фиаско от них не откажутся под лозунгами «их никто туда не посылал» и «они сами на это пошли».