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СМИ: Российских журналистов в ЦАР убили члены новой ЧВК "Патриот"

29.09.2018 11:01 — Разное | Партизан  
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К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике может быть причастна действующая там частная военная компания "Патриот". Мотив – якобы расследование одного из журналистов, Орхана Джемаля, на тему поставок российского оружия в ЦАР. Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источники в Минобороны, спецслужбах и самой ЧВК "Патриот".

СМИ: Российских журналистов в ЦАР убили члены новой ЧВК "Патриот"
Alex-news.ru
По данным источников, убийцы Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко ждали их на дороге, их было трое. Действовали они при поддержке двух групп: обеспечения и прикрытия.

После убийства журналистов бойцы ЧВК "Патриот" инсценировали ограбление и следы борьбы, сообщает издание.

По версии сотрудника "Патриота" и знакомого одного из членов группы, мотивом для убийства могло стать расследование Джемаля по поводу поставок неучтенного оружия из России в ЦАР. Он якобы узнал, когда должна произойти очередная передача оружия в ЦАР, и спланировал командировку так, чтобы зафиксировать этот момент на камеру.

По данным Дождя, новая ЧВК "Патриот" связана с Министерством обороны РФ. По информации издания, "Патриот" участвует в боевых действиях с весны 2018 года и формируется из кадровых военнослужащих. Утверждается, что в ЧВК есть действующие специалисты Главного управления Генштаба РФ, военные юристы и бойцы Сил специальных операций.

31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян (журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко), которые хотели попасть на базу ЧВК Вагнера в 60 км от города Банги на территории поместья Беренго - резиденции президента и императора. 


О присутствии ЧВК Вагнера в ЦАР писали некоторые росСМИ. За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, компания конкурировала с новой ЧВК "Патриот", связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений. 

Как сообщает  сайт Актуальные темы недели, по некоторым сведениям, «Патриот» формируется из кадровых российских военных, которые до сих пор числятся в Минобороны, от спецназа до Генштаба. Новая российская ЧВК выгодно отличается от «Вагнера» тем, что боевые задачи ставятся адекватнее, а размер оплаты впечатляет – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей в месяц. «Патриот» действует в Сирии с весны этого года, занимается в основном охраной значимых лиц.

Известно, что другие, безымянные, российские частные военные компании сейчас действуют в Центральноафриканской Республике, Ливии, Судане, Йемене, Брунее и Бурунди. Большие гонорары влекут в них отставных российских военных, однако отсутствие закона «О ЧВК» не дает им никаких гарантий, в том числе, что в случае фиаско от них не откажутся под лозунгами «их никто туда не посылал» и «они сами на это пошли».

 
 
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К убийству российских журналистов в Центральноафриканской Республике может быть причастна действующая там частная военная компания "Патриот". Мотив – якобы...
 
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