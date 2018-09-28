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Палестина подала на США в Международный суд ООН
Палестина подала против США иск в Международный суд ООН. Об этом сообщается на сайте суда.
Причина - перенос посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим.
Как утверждает Палестина, Венская конвенция 1961 года регламентировала, что дипломатическое представительство должно быть на территории принимающего государства. А у Иерусалима - особый статус, поэтому США нарушили конвенцию, считают в Палестине.
Требование иска - признать нарушение и отозвать американскую дипломатическую миссию из Иерусалима.
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года признал город Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство США.
5 сентября сообщалось, что Парагвай решил вернуть посольство из Иерусалима в Тель-Авив, а Израиль в ответ закроет свое посольство в Парагвае.
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Палестина подала против США иск в Международный суд ООН. Об этом сообщается на сайте суда.
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