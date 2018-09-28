﻿ Палестина подала на США в Международный суд ООН. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Палестина подала на США в Международный суд ООН

29.09.2018 10:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Палестина подала против США иск в Международный суд ООН. Об этом сообщается на сайте суда.



Причина - перенос посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. 

Как утверждает Палестина, Венская конвенция 1961 года регламентировала, что дипломатическое представительство должно быть на территории принимающего государства. А у Иерусалима - особый статус, поэтому США нарушили конвенцию, считают в Палестине. 

Требование иска - признать нарушение и отозвать американскую дипломатическую миссию из Иерусалима. 

Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года признал город Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство США. 

5 сентября сообщалось, что Парагвай решил вернуть посольство из Иерусалима в Тель-Авив, а Израиль в ответ закроет свое посольство в Парагвае.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Палестина подала против США иск в Международный суд ООН. Об этом сообщается на сайте суда.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси с 1 октября подорожают некоторые виды сигарет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика