Палестина подала на США в Международный суд ООН









Причина - перенос посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим.





Как утверждает Палестина, Венская конвенция 1961 года регламентировала, что дипломатическое представительство должно быть на территории принимающего государства. А у Иерусалима - особый статус, поэтому США нарушили конвенцию, считают в Палестине.





Требование иска - признать нарушение и отозвать американскую дипломатическую миссию из Иерусалима.





Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года признал город Иерусалим столицей Израиля и перенес туда посольство США.





5 сентября сообщалось, что Парагвай решил вернуть посольство из Иерусалима в Тель-Авив, а Израиль в ответ закроет свое посольство в Парагвае.