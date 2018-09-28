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Биатлон: находящаяся на просмотре российская лыжница Инна Костюченко стреляет только месяц, но в Беларуси ей дали шанс

29.09.2018 10:47 — Разное | Партизан  
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Наставник женской сборной Беларуси Виктор Корчагин рассказал о кадровых проблемах в команде, обусловленных уходом из профессионального спорта Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.

Команда у нас нынче не только молодая, но и кадрово ограниченная. В составе всего четыре барышни, тогда как в спринте и индивидуальной гонке на этапах Кубка мира нам можно заявлять квинтет спортсменок. Поэтому ведем постоянный поиск, как и кем закрыть вакантные позиции. 

Вот на просмотре находится российская лыжница Инна Костюченко, которая сейчас в рамках чемпионата страны по летнему биатлону провела свои первые гонки с винтовкой. Стреляет только месяц! Тем не менее мы предоставили ей шанс. 

А еще есть методические нюансы. Можно, например, специально вывести команду в боевые кондиции к стартовым гонкам в той же словенской Поклюке, где в начале декабря состоится первый этап Кубка мира. Для того чтобы превентивно умиротворить и руководство федерации, и требовательных болельщиков. 

Но что потом? Например, в феврале, когда в Раубичах состоится чемпионат Европы? А необходимо думать, как успешно выступить на домашнем соревновании, которое, судя по всему, получит весьма представительный состав участников. Более того, есть еще мартовский чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Поэтому, как бы мы ни хотели подстраховаться в декабре, но акцент в подготовке все равно смещен на февраль-март, когда и состоятся главные старты сезона. 

Значит, в том же декабрьском триместре сезона могут быть как успешные, так и неудачные вступления. Поэтому обращусь к журналистам и болельщикам с таким призывом: будем консолидированными! Поддержите нас, не заклевывайте в трудную годину. Тогда и возвращение в призовые списки случится намного скорее, — цитирует Корчагина sputnik.by.


 
 
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Наставник женской сборной Беларуси Виктор Корчагин рассказал о кадровых проблемах в команде, обусловленных уходом из профессионального спорта Дарьи Домрачевой и...
 
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