Биатлон: находящаяся на просмотре российская лыжница Инна Костюченко стреляет только месяц, но в Беларуси ей дали шанс

Команда у нас нынче не только молодая, но и кадрово ограниченная. В составе всего четыре барышни, тогда как в спринте и индивидуальной гонке на этапах Кубка мира нам можно заявлять квинтет спортсменок. Поэтому ведем постоянный поиск, как и кем закрыть вакантные позиции.





Вот на просмотре находится российская лыжница Инна Костюченко, которая сейчас в рамках чемпионата страны по летнему биатлону провела свои первые гонки с винтовкой. Стреляет только месяц! Тем не менее мы предоставили ей шанс.





А еще есть методические нюансы. Можно, например, специально вывести команду в боевые кондиции к стартовым гонкам в той же словенской Поклюке, где в начале декабря состоится первый этап Кубка мира. Для того чтобы превентивно умиротворить и руководство федерации, и требовательных болельщиков.





Но что потом? Например, в феврале, когда в Раубичах состоится чемпионат Европы? А необходимо думать, как успешно выступить на домашнем соревновании, которое, судя по всему, получит весьма представительный состав участников. Более того, есть еще мартовский чемпионат мира в шведском Эстерсунде. Поэтому, как бы мы ни хотели подстраховаться в декабре, но акцент в подготовке все равно смещен на февраль-март, когда и состоятся главные старты сезона.





sputnik.by . Значит, в том же декабрьском триместре сезона могут быть как успешные, так и неудачные вступления. Поэтому обращусь к журналистам и болельщикам с таким призывом: будем консолидированными! Поддержите нас, не заклевывайте в трудную годину. Тогда и возвращение в призовые списки случится намного скорее, — цитирует Корчагина



