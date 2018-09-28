Роналду ответил на обвинения в изнасиловании

Фото: Massimo Pinca / Reuters





«Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — заявил футболист.





По информации Reuters, адвокаты форварда подадут в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало заявление американки Кэтри Майорги.





enta.ru 28 сентября Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Женщина впервые высказалась публично насчет этой темы, пишет l









Расследование Spiegel появилось в апреле 2017 года. Тогда имя 34-летней американки не сообщалось. По информации журналистов, Роналду с семьей приехал на отдых в США и встретил Майоргу в отеле.



