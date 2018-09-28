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С должности уходит директор «Славянского базара» Александр Сидоренко
Об этом сообщают
Издание утверждает, что Александр Сидоренко уйдет с поста директора «Славянского базара» уже 1 октября. Также он больше не будет директором «Центре культуры «Витебск».
Сидоренко руководил «Славянским базаром» с 2013 года. До него директором был Родион Басс, который организовывал мероприятие с 1992 года.
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Об этом сообщают источники «Витебского курьера».
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