С должности уходит директор «Славянского базара» Александр Сидоренко

Издание утверждает, что Александр Сидоренко уйдет с поста директора «Славянского базара» уже 1 октября. Также он больше не будет директором «Центре культуры «Витебск».





Сидоренко руководил «Славянским базаром» с 2013 года. До него директором был Родион Басс, который организовывал мероприятие с 1992 года.



