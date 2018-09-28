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Ректор Академии музыки рассказала, что делает, когда видит своих студентов в подземных переходах с инструментами

29.09.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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Ректор Белорусского государственной академии музыки Екатерина Дулова дала большое интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Наша нива  приводит самые интересные высказывания,


Екатерина Дулова, фото Sb.by

Про распределение
Я горжусь тем, что в течение нескольких лет у академии стопроцентное распределение выпускников. Мы ведем совместную продуктивную работу с организациями — заказчиками кадров, в основном с концертными, театрально-зрелищными организациями и учреждениями образования. Безусловно, в отрасли культуры есть специфика приема выпускников на работу в творческие организации, касающаяся проведения конкурса на замещение должностей творческих работников. Например, чтобы попасть в тот или иной оркестр, надо пройти конкурсный отбор перед заключением трудового договора. Это требование предъявляется и к оперным исполнителям.

Про эмиграцию исполнителей
 
«[Отъезд молодых музыкантов] — серьезный предмет для размышлений. Потому что если подготовленный нами специалист востребован и по уровню мастерства соответствует требованиям, предъявляемым к музыкантам в лучших оркестрах или театрах мира, то какие-либо запреты в этой сфере абсолютно непродуктивны. Если я понимаю, что такой шаг обеспечит молодому музыканту в дальнейшем настоящее творческое развитие, то считаю невозможным и ненужным этому препятствовать.

Есть другой нюанс. Ребята в отсутствие серьезных консультаций со своими родителями, педагогами подчас самостоятельно принимают решение и в середине обучения уезжают куда-то, не зная о том, что их ждет. Мы пытаемся максимально разъяснять тот факт, что при всей открытости мира в каждой стране существует требование закрывать вакансии в оркестрах, театрах прежде всего своими, национальными кадрами. И мы там всегда находимся на правах гостей.


Про студентов, играющих в подземных переходах
«В некоторых случаях бывает очень забавно, когда я вижу, что играет наш студент, и дабы его не смущать, стараюсь пройти незаметно. Но вообще, не вижу в этом ничего дурного. Тем более если человек занимается этим законно, а сегодня это разрешено, и городские власти приветствуют. Если человек играет хорошо красивую музыку, что здесь может быть дурного? И, в конце концов, я бы сказала, что это вековая практика: студенты консерватории всегда пытались подработать, а заодно и выработать навыки преодоления волнения при публичном выступлении. Считаю, что исполнение наших ребят украшает фоносферу города»


 
 
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Ректор Белорусского государственной академии музыки Екатерина Дулова дала большое интервью «СБ. Беларусь сегодня».
 
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