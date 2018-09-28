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Видеофакт: в Китае показали сразу 12 новорожденных детенышей большой панды
Медвежата родились в научно-исследовательском центре в Чэнду — заповеднике для больших панд. Пока детеныши не ходят, но уже пытаются драться и сбежать от сотрудников центра. Как это выглядит — в нашем очень милом видео.
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Медвежата родились в научно-исследовательском центре в Чэнду — заповеднике для больших панд. Пока детеныши не ходят, но уже пытаются драться и сбежать от...
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