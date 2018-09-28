﻿ Опубликованы карты Беларуси, которая ушла под воду. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликованы карты Беларуси, которая ушла под воду

29.09.2018 10:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белорусский краевед и писатель Владимир Садовский посмотрел на места, которые оказались под водой в результате создания некоторых водохранилищ на территории Беларуси.
1 из 5

Большие водохранилище в Беларуси возникли после войны при затоплении больших территорий, на которых располагались деревни, леса, поля и болота, пишет belsat.eu
«В своем проекте я вписал в современный контур водохранилищ те места, так как они выглядели на картах 1940 года», – пишет автор проекта.

В настоящее время в Беларуси 135 водохранилищ, на 1989 год их площадь насчитывала 824 кв.км.

Самое большое наше водохранилище – Вилейское, площадью в 77 кв.км. Оно было создано в 1974 году.

Самое раннее из числа тех, что более 10 кв.км – озеро Гомель в Витебской области.



 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский краевед и писатель Владимир Садовский посмотрел на места, которые оказались под водой в результате создания некоторых водохранилищ на территории...
 
Новости дня
Новости разные
 
А ў сэрцы вясельны кастрычнік
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика