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Опубликованы карты Беларуси, которая ушла под воду
Белорусский краевед и писатель Владимир Садовский посмотрел на места, которые оказались под водой в результате создания некоторых водохранилищ на территории Беларуси.
Большие водохранилище в Беларуси возникли после войны при затоплении больших территорий, на которых располагались деревни, леса, поля и болота,
«В своем проекте я вписал в современный контур водохранилищ те места, так как они выглядели на картах 1940 года», – пишет автор проекта.
В настоящее время в Беларуси 135 водохранилищ, на 1989 год их площадь насчитывала 824 кв.км.
Самое большое наше водохранилище – Вилейское, площадью в 77 кв.км. Оно было создано в 1974 году.
Самое раннее из числа тех, что более 10 кв.км – озеро Гомель в Витебской области.
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Белорусский краевед и писатель Владимир Садовский посмотрел на места, которые оказались под водой в результате создания некоторых водохранилищ на территории...
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