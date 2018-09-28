Опубликованы карты Беларуси, которая ушла под воду

пишет belsat.eu Большие водохранилище в Беларуси возникли после войны при затоплении больших территорий, на которых располагались деревни, леса, поля и болота,belsat.eu

«В своем проекте я вписал в современный контур водохранилищ те места, так как они выглядели на картах 1940 года», – пишет автор проекта.





В настоящее время в Беларуси 135 водохранилищ, на 1989 год их площадь насчитывала 824 кв.км.





Самое большое наше водохранилище – Вилейское, площадью в 77 кв.км. Оно было создано в 1974 году.





Самое раннее из числа тех, что более 10 кв.км – озеро Гомель в Витебской области.







