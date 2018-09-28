Чиновникам выгодно убивать бродячих животных

Так для женщины завершился сбор подписей под петицией за совершенствование законодательства о защите домашних животных. Почему обвиняемая пришла в суд с собакой?













Массовая акция в виде одиночного сбора подписей. Так действия активистки Ольги Майоровой оценил суд Центрального района Минска и назначил ей штраф 490 рублей. На заседание активистка пришла с собакой, которую забрала из приюта. Но в здание питомца не пропустили.





На отлов и уничтожение бродячих животных выделяются большие деньги, и получает их монополист отлова – служба жилищно-коммунального хозяйства. Наталья Аламьяр, председатель правления «Зоомир»:





«За шестнадцатый год подписанный документ ЖКХ: 423000 долларов получила фауна города на отлов и уничтожение животных в Минске. Это большие деньги. Мы считаем, что дешевле стерилизовать животных».







