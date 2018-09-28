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Чиновникам выгодно убивать бродячих животных

29.09.2018 09:54 — Разное | Партизан  
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В суде Центрального района г. Минска активистку гражданской кампании «Мы с тобой в одном доме» Ольгу Майорову наказали штрафом в 20 базовых величин, сообщает belsat.eu

 Так для женщины завершился сбор подписей под петицией за совершенствование законодательства о защите домашних животных. Почему обвиняемая пришла в суд с собакой?



Массовая акция в виде одиночного сбора подписей. Так действия активистки Ольги Майоровой оценил суд Центрального района Минска и назначил ей штраф 490 рублей. На заседание активистка пришла с собакой, которую забрала из приюта. Но в здание питомца не пропустили.

На отлов и уничтожение бродячих животных выделяются большие деньги, и получает их монополист отлова – служба жилищно-коммунального хозяйства. Наталья Аламьяр, председатель правления «Зоомир»:

«За шестнадцатый год подписанный документ ЖКХ: 423000 долларов получила фауна города на отлов и уничтожение животных в Минске. Это большие деньги. Мы считаем, что дешевле стерилизовать животных».



 
Теги: Минск
 
 
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В суде Центрального района г. Минска активистку гражданской кампании «Мы с тобой в одном доме» Ольгу Майорову наказали штрафом в 20 базовых величин, сообщает belsat.eu
 
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