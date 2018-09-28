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До 50 млн аккаунтов в соцсети «Facebook» взломаны неизвестными хакерами

29.09.2018 10:30 — Разное | Аргументы и факты  
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До 50 млн аккаунтов в соцсети «Facebook» взломаны неизвестными хакерами
Jeremiah Owyang / Flickr.com

Инженеры компании Facebook обнаружили проблему с безопасностью в социальной сети, которая затронула почти 50 млн аккаунтов. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

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«Во второй половине дня 25 сентября наша команда инженеров обнаружила проблему безопасности, затрагивающую почти 50 млн учетных записей, - проинформировали представители компании. - Наше расследование находится на ранней стадии. Но ясно, что злоумышленники использовали уязвимость в коде Facebook, которая повлияла на функцию, позволяющую людям видеть, как выглядит для других пользователей их собственный профиль. Это позволило им украсть маркеры доступа Facebook. Их они могли использовать, чтобы захватить аккаунты». Маркеры доступа - эквивалент цифровых ключей, они позволяют при входе в приложение не вводить повторно пароль каждый раз.

В компании отметили, что очень серьезно относятся к инциденту. «Данные маркеров доступа были сброшены. Временно отключена функция View As. Пароли же от социальной сети никому менять не нужно», - добавили в Facebook.

 
 
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Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 50 млн аккаунтов.
 
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