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Жертвами цунами на острове Сулавеси стали почти 400 человек

29.09.2018 11:37 — Разное | Интерфакс  
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Более 380 человек погибли в результате цунами, которое обрушилось на город Палу на индонезийском острове Сулавеси, сообщает в субботу Агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии.

Более 350 человек получили травмы.

Не исключено, что количество жертв продолжит увеличиваться, поскольку, по данным с места происшествия, на береговой лини продолжают находить тела погибших.

Большое количество домов в городе разрушено или сильно повреждено.

Спасательные работы в пострадавшем районе осложнены ввиду отсутствия электроснабжения. Кроме того, на основную дорогу, ведущую в город, сошел оползень, и она в настоящий момент блокирована.

Цунами, высота волн в котором достигала трех метров, стало последствием землетрясения магнитудой 7.7, которое произошло накануне.

Город Палу с населением в 350 тыс. человек расположен примерно в 80 км от его эпицентра.

По данным агентства, сильные эхо-толчки продолжали фиксироваться и в субботу.

 
 
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Более 380 человек погибли в результате цунами, которое обрушилось на город Палу на индонезийском острове Сулавеси, сообщает в субботу Агентство по борьбе с...
 
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