Трамп решил провести еще расследование в отношении кандидата на пост судьи Кавано

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение ФБР провести дополнительное расследование в отношении кандидата на пост судьи Верховного суда США Бретта Кавано.

"Это дополнительное расследование должно быть ограничено по срокам и завершено в срок менее недели", - говорится в заявлении американского президента.

В пятницу члены юридического комитета сената США после длительного обсуждения поддержали кандидатуру Кавано на пост судьи Верховного суда. В пользу утверждения кандидатуры Кавано проголосовали 11 членов комитета, против высказались 10. При этом сенатор-республиканец Джефф Флейк отдал голос за Кавано с тем условием, что обвинения в отношении кандидата будут расследованы с участием ФБР.

По информации американских СМИ, в связи с расследованием итоговое голосование в сенате США по кандидатуре Кавано может пройти не на следующей неделе, а на одну неделю позже.

Бретт Кавано ранее выступил в комитете сената с речью, в которой отверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутых против него после того, как он стал кандидатом на должность судьи американского Верховного суда.

В середине сентября газета Washington Post опубликовала заявление женщины по имени Кристин Блейзи Форд, в котором она рассказала, что во время обучения в старшей школе в 1980-е годы Кавано на вечеринке пытался снять с нее одежду и закрыл ей рот рукой, когда она попыталась закричать.

Кандидатура Кавано на должность судьи Верховного суда США была выдвинута Дональдом Трампом 10 июля. До 30 июля этот пост официально занимал Энтони Кеннеди, проработавший членом суда 30 лет. В июне 82-летний юрист подал в отставку.