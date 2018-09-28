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Большой театр Беларуси приглашает 1 октября на праздничный концерт, посвященный Дню музыки и балета

29.09.2018 10:32 — Разное | Интерфакс  
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В Международный день музыки, 1 октября, Большой театр Беларуси откроет свои двери раньше, в 18.15. В фойе бельэтажа состоится концерт коллектива Vivat Quartet. Все артисты квартета - музыканты симфонического оркестра Большого театра Беларуси, лауреаты и дипломанты международных конкурсов. В исполнении Аниты Малюгиной, Ирины Масловой (скрипка), Владимира Куприянова (альт) и Ивана Ренанскийого (виолончель) прозвучит популярная классика - Антонио Вивальди, Астор Пьяццолла, Фриц Крейслер и др.

В 19.00 музыканты займут свое место на сцене - под управлением маэстро Вячеслава Чернухо-Волича начнется Большой праздничный концерт, посвященный Дню музыки и балета, с участием звезд Большого театра. Радовать зрителей своим мастерством будут Нина Шарубина, Оксана Волкова, Маргарита Левчук, Екатерина Головлева, Алексей Микутель, Ирина Еромкина, Антон Кравченко, Такатоши Мачияма, Александра Чижик, Людмила Хитрова, Яна Штангей, Олег Еромкин, Константин Героник, Игорь Оношко, а также артисты балета, хора и оркестра Большого театра Беларуси.

 
 
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В Международный день музыки, 1 октября, Большой театр Беларуси откроет свои двери раньше, в 18.15. В фойе бельэтажа состоится концерт коллектива Vivat Quartet. Все артисты...
 
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