Почти 50 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии

По меньшей мере 48 человек погибли из-за землетрясения и последовавшего за ним цунами в индонезийском городе Палу на острове Сулавеси, сообщило в субботу агентство Associated Press. Сотни человек пострадали.

Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Сутопо Пурво Нугрохо сказал, что все жертвы еще не подсчитаны.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в минувшую пятницу. Оно вызвало трехметровую волну, которая поразила два города и несколько селений. В городе Палу более 380 тысяч человек оказались под завалами зданий. Сообщение с городом нарушено. Спасатели добираются туда воздухом.