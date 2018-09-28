Минский городской Дворец культуры и театр "Автограф" представляют всем известную добрую историю о том, как вредного, но очень обаятельного Бармалея победил и перевоспитал добрый Доктор Айболит и его веселые друзья: собака Авва и обезьяна Чичи. Спектакль учит детей дружбе и взаимовыручке, верности своему слову и прощению.



В спектакле принимают участие приглашенные артисты: Людмила Осмоловская (Республиканский театр юного зрителя), Ирина Скоробогатова (Современный художественный театр), Наталья Барановская (Большой театр Беларуси), актеры театра и кино Денис Мальцевич, Евгений Пименов, Александр Степанов.

Театр "Автограф"

Создан, чтобы изменить мнение людей об антрепризе!

"В нашей команде яркие белорусские артисты создают добрые спектакли, наполненные душевным теплом, юмором, а главное – МЫСЛЬЮ! Каждый зритель, уходя после нашего спектакля, хоть на секунду задумывается о жизни, любви, своих близких, себе", - отмечают в театре "Автограф".

30 октября

Минский городской Дворец культуры

Начало в 11.00

Цена билетов 5,6,7 руб.

Купить билеты можно на сайте www.kvitki.by .

Билеты без комиссии можно заказать по тел. +375(29) 508-19-71.