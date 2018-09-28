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Детский мюзикл "Айболит и все-все-все" покажут 30 октября в Минске
Минский городской Дворец культуры и театр "Автограф" представляют всем известную добрую историю о том, как вредного, но очень обаятельного Бармалея победил и перевоспитал добрый Доктор Айболит и его веселые друзья: собака Авва и обезьяна Чичи. Спектакль учит детей дружбе и взаимовыручке, верности своему слову и прощению.
Театр "Автограф"
Создан, чтобы изменить мнение людей об антрепризе!
"В нашей команде яркие белорусские артисты создают добрые спектакли, наполненные душевным теплом, юмором, а главное – МЫСЛЬЮ! Каждый зритель, уходя после нашего спектакля, хоть на секунду задумывается о жизни, любви, своих близких, себе", - отмечают в театре "Автограф".
30 октября
Минский городской Дворец культуры
Начало в 11.00
Цена билетов 5,6,7 руб.
Купить билеты можно на сайте
Билеты без комиссии можно заказать по тел. +375(29) 508-19-71.
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Минский городской Дворец культуры и театр "Автограф" представляют всем известную добрую историю о том, как вредного, но очень обаятельного Бармалея победил и...
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