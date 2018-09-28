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МЧС: в Витебске в подвале жилого дома едва не сгорел 52-летний мужчина

29.09.2018 11:47 — Разное | Аргументы и факты  
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МЧС: в Витебске в подвале жилого дома едва не сгорел 52-летний мужчина
Фото из открытых источников

Как стало известно, пожар произошел в подвале пятиэтажного жилого дома в Витебске по улице Смоленской. В это время в помещении находился 52-летний мужчина.

МЧС: в Витебске в подвале жилого дома едва не сгорел 52-летний мужчина Двое молодых минчан пострадали в результате вспышки бензина в гараже

В результате происшествия мужчина отравился продуктами горения. Прибывшие на место происшествия медработники отправили пострадавшего в больницу. Кроме того, в подвале оказались закопченными стены, повреждены имущество.

В данный момент устанавливается причина возгорания. Представители Витебского областного управления МЧС также особо подчеркнули, что доступ в подвал, который принадлежит ЖЭУ №9 ЖРЭТ Октябрьского района Витебска, для посторонних не был ограничен.

 
Теги: Витебск
 
 
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