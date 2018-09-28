МЧС: в Витебске в подвале жилого дома едва не сгорел 52-летний мужчина

Как стало известно, пожар произошел в подвале пятиэтажного жилого дома в Витебске по улице Смоленской. В это время в помещении находился 52-летний мужчина.

В результате происшествия мужчина отравился продуктами горения. Прибывшие на место происшествия медработники отправили пострадавшего в больницу. Кроме того, в подвале оказались закопченными стены, повреждены имущество.

В данный момент устанавливается причина возгорания. Представители Витебского областного управления МЧС также особо подчеркнули, что доступ в подвал, который принадлежит ЖЭУ №9 ЖРЭТ Октябрьского района Витебска, для посторонних не был ограничен.