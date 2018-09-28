Олега Сенцова из колонии перевезли в больницу

Украинский режиссер Олег Сенцов держит голодовку в российской колонии уже 139 дней. Вчера, 28 сентября, его перевели из колонии в больницу города Лабытнанги. Сенцова осмотрят и проконсультируют врачи, пишет «Радио Свобода» с ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Сенцов находится «между жизнью и смертью».

Ранее Совет по правам человека со ссылкой на ФСИН сообщил, что состояние здоровья Сенцова остается стабильным. «Состояний, угрожающих жизни пациента, медицинских показаний для принудительного кормления не установлено», – говорится в письме главы СПЧ Михаила Федотова уполномоченному украинской Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

За что осудили Сенцова

Его приговорили к 20 годам заключения в российской колонии за подготовку террористического акта и поджог двери офиса «Единой России» в Крыму. С 2015 года он отбывает срок в колонии на Ямале. Сенцов не признает свою вину – даже при обыске у Олега ничего не нашли, вина его доказана не была.

Его обвиняют в том, что сделали другие люди – Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев. Афанасьев дал показания, но потом от них отказался – сказал, что они были получены под пыткой. Сенцов также сообщает о применявшихся к нему пытках и считает дело политически сфабрикованным. Правозащитники солидарны, а по всему миру проходит кампания за его освобождение.

За Сенцова вступились и попросил российские власти освободить режиссера многие известные люди: Анджей Вайда, Кейт Бланшетт, Джонни Депп, Аки Каурисмяки, Вим Вендерс, Джонатан Франзен, а также российские кинематографисты: Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Никита Михалков. ОБСЕ направила письмо Сергею Лаврову с призывом освободить Сенцова. Генсекретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд подал Путину официальную просьбу о помиловании режиссера. На фестивале «21 век» в Минске солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк сказал со сцены, что «в российских тюрьмах более 79 политзаключенных, и среди них режиссер Сенцов, которого обвиняют в терроризме за то, что он не признал оккупацию оккупацией». Минчане горячо аплодировали.