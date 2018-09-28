Большой фоторепортаж с депрессивного концерта «Мы» в Минске

Инди-поп группа «Мы» – это дуэт, состоящий из парня Даниила и девушки Евы. Только ленивый сейчас не знает их песню «Возможно» после печально известного случая, когда программист Артем Исхаков убил и изнасиловал свою соседку, а после – опубликовал онлайн-репортаж о содеянном. В произошедшем он обвинил в том числе и данный коллектив – якобы эта песня являлась призывом к действию. 27 сентября группа выступила в Re:Public – а мы посмотрели, кто пришел на их концерт.

Когда группа «Мы» вышла на сцену, оказалось, что у них есть больше одной песни. И даже имеется достаточное количество тех, под которые публика может прыгать и танцевать, а не только загоняться о потерянной любви. Даниил во время выступления взял у кого-то из зала телефон, чтобы записать на него видео-селфи со сцены, и вернул обратно. Тут понеслось: до конца мероприятия люди из первых рядов один за одним давали телефоны музыкантам, чтобы те снимали на них свои песни от первого лица. Сначала это было даже забавно, но потом стало похоже на сюрреалистичный конвейер по производству видео для инстаграма.