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Проверьте, когда именно включат отопление в вашем доме

29.09.2018 11:31 — Разное | KYKY  
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Мы уже писали, что с 1 октября в минских квартирах начнут включать отопление. Но это обычно не за один день происходит, а растягивается на пять. На сайте 115.бел можно посмотреть, когда планируется включить тепло в вашей квартире, пишет «Наша Нiва».

Чтобы узнать заветную дату, надо перейти в рубрику контакт-центр ЖКХ и ввести название улицы (или проспекта) и номер дома. Информация доступна только для домов, которые обслуживает КУП ЖКХ Минска. И пока на сайте пишется «информация об отключении отопления», но показывает именно дату включения.

Например, в доме на проспекте Независимости, 23, где расположен «Макдональдс» и универсам «Центральный», отопление включат 4 октябрь, а в Доме Чижа только 5 октября. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мы уже писали, что с 1 октября в минских квартирах начнут включать отопление. Но это обычно не за один день происходит, а растягивается на пять. На сайте 115.бел можно...
 
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