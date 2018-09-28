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Проверьте, когда именно включат отопление в вашем доме
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Мы уже
Чтобы узнать заветную дату, надо перейти в рубрику контакт-центр ЖКХ и
Например, в доме на проспекте Независимости, 23, где расположен «Макдональдс» и универсам «Центральный», отопление включат 4 октябрь, а в Доме Чижа только 5 октября.
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Мы уже писали, что с 1 октября в минских квартирах начнут включать отопление. Но это обычно не за один день происходит, а растягивается на пять. На сайте 115.бел можно...
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