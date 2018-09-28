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Беларусь готова отреагировать на возможное появление базы США в Польше

29.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь будет вырабатывать свои подходы в случае строительства военной базы США в Польше. Такое заявление сделали в МИД республики в ответ на озвученные планы Варшавы и Вашингтона, передает телеканал «МИР 24».

Во время визита в Вашингтон польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США.

«Это лишь ослабляет безопасность конкретного государства и соседних стран, способствует усилению военно-политической напряженности и появлению новых разделительных линий. А подобные шаги не смогут укрепить так необходимую сейчас стабильность, предсказуемость и транспарентность в нашем регионе», – заявил Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси.

В министерстве уверены, что сейчас как никогда нужно наладить взаимопонимание в военно-политической сфере. В первую очередь, это контроль над обычным вооружением. И Беларусь к этому готова. Доказательство тому – инициатива нового переговорного процесса (Хельсинки 2.0) и призывы наладить более высокий уровень взаимодействия Евросоюза и ЕАЭС.




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Намерения Варшавы способствует усилению военно-политической напряженности, заявили в белорусском МИДе.
 
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