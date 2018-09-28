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Землетрясение и цунами в Индонезии. Власти сообщают о свыше 380 погибших
29.09.2018 12:03 — Разное | Ежедневник
Antara Foto Agency / Reuters
Власти Индонезии заявили о 384 погибших на острове Сулавеси в результате землетрясения и цунами. Данные неокончательные, поисково-спасательная операция продолжается. Большинство погибших готовились на пляже к городскому фестивалю.Жертвами землетрясения и последовавшим за ним цунами в Индонезии стали по меньшей мере 384 человека, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).
«Когда вчера возникла угроза цунами, люди все еще занимались делами на пляже и не сразу убежали, они погибли», — сказал представитель BNPB Сутопо Нугрохо на пресс-конференции в Джакарте.
Сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.
По словам Нугрохо, выжили люди, которые сумели забраться на деревья на высоту более шести метров.
Утром в пятницу, 28 сентября, у побережья Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в этом же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков, которые продолжались и утром в субботу. Власти выпустили предупреждение о цунами после землетрясения, однако сняли его через некоторое время, пишет
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Власти Индонезии заявили о 384 погибших на острове Сулавеси в результате землетрясения и цунами. Данные неокончательные, поисково-спасательная операция...
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