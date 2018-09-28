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Преданный своей земле
29.09.2018 — Разное | Свислочская газета
Павел Брониславович Матейко – коренной житель Студеников. В этом доме, построенном еще дедом, он родился. Родным он стал и для его жены, с которой счастливо прожили в браке пятьдесят один год и один месяц. Здесь родились их трое детей.
В следующем году будет сто лет, как стоит дом. Конечно же, дом помнит все: как отец Павла Брониславовича привел сюда свою жену, уроженку Грицок. Помнит, как родились у молодой пары четверо детей, как прошло здесь детство Павла и его двух братьев и сестры, как вылетели трое из гнезда, свив свои собственные в других краях. А Павел так и остался в своем доме, на родной земле.
Людмила БАЛЫШ.
Фото автора.
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Павел Брониславович Матейко – коренной житель Студеников. В этом доме, построенном еще дедом, он родился. Родным он стал и для его жены, с которой счастливо прожили...
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