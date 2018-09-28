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Преданный своей земле

29.09.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Преданный своей земле

Павел Брониславович Матейко – коренной житель Студеников. В этом доме, построенном еще дедом, он родился. Родным он стал и для его жены, с которой счастливо прожили в браке пятьдесят один год и один месяц. Здесь родились их трое детей.

В следующем году будет сто лет, как стоит дом. Конечно же, дом помнит все: как отец Павла Брониславовича привел сюда свою жену, уроженку Грицок. Помнит, как родились у молодой пары четверо детей, как прошло здесь детство Павла и его двух братьев и сестры, как вылетели трое из гнезда, свив свои собственные в других краях. А Павел так и остался в своем доме, на родной земле. 
Дом продолжал жить, потому что здесь появилась новая семья, семья Павла, в которой вскоре родились трое детей. Жена первое время трудилась в полеводстве, а он – почтальоном. Но селу нужны были грамотные специалисты, вот и предложили мужчине идти в совхоз бригадиром. Хотя и знал Павел Брониславович о сельском хозяйстве не понаслышке, но тех знаний не хватало, чтобы руководить другими. Вот и направили его получить нужную для села специальность в Новогрудском сельскохозяйственном техникуме на агрономическом факультете. 
До самой пенсии он трудился, возглавляя бригаду. В нее входили жители деревень Студеники, Бояры и Працутичи, была на этом участке в его ведении и сельскохозяйственная техника. За день приходилось пройти пешком не один десяток километров: всем дать задания и, конечно же, проследить за их выполнением. Это сейчас большую часть агротехнических операций выполняют мощные трактора и агрегаты, а раньше много было ручной работы, где без участия человека никак не обойтись. 
– Вроде бы со всем справлялся, – с улыбкой вспоминает Павел Брониславович. – Даже уже будучи на пенсии продолжал трудиться еще два года, очень уж просило руководство совхоза.
Восемь лет прошло, как не стало его жены. Еще успели отметить золотой юбилей совместной жизни всей семьей. Сейчас Павел Брониславович живет ожиданием встреч с любимыми детьми, четырьмя внуками и двумя правнуками.

 

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.

 
 
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Павел Брониславович Матейко – коренной житель Студеников. В этом доме, построенном еще дедом, он родился. Родным он стал и для его жены, с которой счастливо прожили...
 
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