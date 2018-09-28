ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гиперкар по имени One: в Mercedes-AMG дали имя своему флагману

29.09.2018 12:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Гиперкар, подготовленный специалистами отделения Mercedes-AMG, ранее известный как Project One, теперь больше не проект — товарная версия гибридного купе получит имя One. Об этом в Mercedes сообщили официально.


А пока в Англии продолжается тестирование автомобиля на испытательных стендах и на гоночных трассах. В частности, в аэродинамической трубе испытывается активный аэродинамический обвес, включающий многосекционный задний спойлер, выдвигающийся в два положения и призванный обеспечить максимальную прижимную силу в гоночном режиме.


Кроме того, уже сейчас потенциальные клиенты могут получить информацию о том, как продвинулась разработка One. Для этого в Mercedes-AMG построили передвижной шоу-рум в виде специального полуприцепа, находящегося на территории мюнхенского филиала Mercedes. В нем экспонируется сам автомобиль, работает кафе-бар, есть лаунж-зона, а также анимации на сенсорных экранах, образцы материалов и цветовых решений.

Напомним, что оснащается One гибридной силовой установкой, включающей 1,6-литровый бензиновый мотор с ресурсом до 50 000 км и квартет электродвигателей — в сумме агрегаты развивают свыше 1000 лошадиных сил. Расчетная максимальная скорость гиперкара Mercedes-AMG — 351 км/ч, всего на фирме соберут 275 таких машин. К слову, весь тираж One уже распродан.

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расчетная максимальная скорость гиперкара Mercedes-AMG - 351 км/ч, всего на фирме соберут 275 таких машин.
 
Новости дня
Новости разные
 
У кота миллион подписчиков в инстаграме – и он зарабатывает не меньше хозяев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика