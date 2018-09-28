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Женщина пыталась остановить покатившийся в сторону ее машины «Ситроен»

29.09.2018 13:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Женщина пыталась остановить покатившийся в сторону ее машины «Ситроен»
ГАИ Гродно и Гродненской области

Супружеская пара приехала в гости к родственнице, проживающей в Гродно по улице Поповича. Муж и жена стояли на улице, когда увидели, как на их «Ауди» катится «Ситроен» без водителя. Супруги сначала попытались остановить автомобиль, но тот продолжал движение. В итоге мужчина сумел отскочить, а женщину зажало. Она получила травмы ног и была госпитализирована, сообщили в ГАИ Гродненской области. 

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К слову, владелица «Ситроена» позже сообщила, что оставила автомобиль на передаче, но стояночный тормоз не включила. 

«Случаи, когда водители по разным причинам допускают самостоятельное движение автомобилей, в Гродно не так уж редки. Хотя бы раз в несколько дней такое происходит», - добавили в ГАИ.   

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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