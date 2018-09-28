UD@F: Слева - президент Беларуси

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КАК СОТРУДНИК «БЕЛСАТА» ОТОМСТИЛ ПОЛЬШЕ ЗА ВКЛ

на самом деле нет, не он

на самом деле не совсем, финансирование не только польское

Полазил по польскому твиттеру, собрал мемы. Тоже сначала не понял, почему поляки оскорбились этим фото. Оказывается, Дуда приехал во второй раз, обе поездки можно назвать безрезультатными. В первый раз с Дудой вообще никто не встретился из топов. pic.twitter.com/Unyhj7SCpX — Денис Корзун (@deniskorzun) September 22, 2018

Когда одна ручка на двоих это решает pic.twitter.com/CX0P1uVaoh — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 20, 2018

Фота дня: Трамп і Дуда звальняюць Івана Шылу з Белсата pic.twitter.com/302m3X9CN4 — Siarhei Hudzilin (@SiarheiHudzilin) September 20, 2018

о, у белсата шило в жопе — Медовый гомофобик (@mojo_fm) September 20, 2018

Ахах, а я удивлялась, когда меня с онт уволили за какую-то критику каких-то чиновников в Твиттере.

М-да. — Maria (@Maria_journ_) September 20, 2018

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор: "Слева - президент Польши" — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) September 22, 2018

СЛЕВА ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ

Фото: пресс-служба Лукашенко

Путин: Правительствам Беларуси и России нужно «сверить часы»

Путин: опаздывает на 2 часа — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) September 23, 2018

Фото: пресс-служба Лукашенко





Фото: пресс-служба Путина

Люблю такое: президенты союзных государств общались 6 часов один на один, переговоры были тяжелейшие, о чем-то продуктивно договорились, но вам не расскажем о чем! Вот и вся новость. — Пашка (@Devyatov) September 22, 2018





НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

Это они зря дизайн рубля меняют. Курс держался только на подписи Прокоповича — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 20, 2018

снести ресторан на костях в Куропатах, построенный со всеми возможными нарушениями? ко-ко-ко, субъекты хозяйствования, ко-ко, бумаги подписаны



снести фастфудни у метро? ДА ЛЯТЬ ЛЕГКО ГДЕ БУЛЬДОЗЕР ВАЛЕРА ЗАВОДИ ДАВИ К ХЕРАМ https://t.co/V9qtXXJiGc — Glamour Gopnique 🍌 (@kazz_by) September 20, 2018

ПРОИСШЕСТВИЯ

«Зачем любить, зачем страдать,

Бери тротил, иди взрывать…»

«Бес в ребро-гранату в окно»

«Любовь до гроба»

«Остался порох в пороховницах у деда»



«Растет-растет возле дома калина,

Растет-растет на мою на беду,

Живет-живет в этом доме Галина,

А я никак всё туда не дойду»

ДРЕСС-КОДЫ

Я не понимаю как можно в школах разрешать детям красить волосы. Кем они вырастут? Это эти "крашеные" потом пытаются сажать посреди города деревья, строить лофты вместо нормальных зданий, сидят по кафетериям и буфетам. — рапуха і вужака (@daphnis_nerii) September 20, 2018

В Беларуси учащимся запрещают красить волосы.



Правильно, а то ещё вырастут вдруг счастливыми, свободными и талантливыми. Нет, такого допустить нельзя

https://t.co/8CnSiOef7e pic.twitter.com/3tksL4H5af — Пашка (@Devyatov) September 20, 2018

ЦИФРА НЕДЕЛИ

85 рублей

ВИДЕО НЕДЕЛИ

Коротко о специфике баскетбола в Беларуси: pic.twitter.com/4uPLce4aWs — Brick Freak (@presscoprse) September 18, 2018

ФОТОФАКТ





ТВИТЫ НЕДЕЛИ

Карта стран мира, где есть Бобруйск pic.twitter.com/qFbAOzTqAD — Чилик (@Chilikto) September 21, 2018

Четыре вещи, которые человек не выбирает: 1. Родителей. 2. Национальность. 3. Внешность. 4. Раду БНР. https://t.co/HWDYaLqZjr — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) September 16, 2018

$570 - такой денежный приз получит "предприниматель года". Это всё, что нужно знать о конкурсе — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 17, 2018

Наградная лента! Что ещё может порадовать "Предпринимателя года". Лента, Карл! Как на Дажынках, типа — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 17, 2018

Если человек просыпается утром, и видит в окно небо или деревья, а не привычную однородную железобетонную плоскость, уходящую под небеса, с различимыми стандартизированными пятнами закрашенных муралов, то такой человек рано или поздно становится врагом режима. — рапуха і вужака (@daphnis_nerii) September 19, 2018

Белстат измеряет импорт по позиции "антиквариант возрастом более 100 лет" в килограммах. В общем Беларусь импортировала 13 кг антиквариата — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 19, 2018

Тут в связи с темой автокефалии решил почитать про Белорусскую Автокефальную Православную Церковь, и узнал, что там существовал прекрасный титул - "епископ Бруклинский и Барановичский".

По-моему, отличное сочетание. — VASILY MAXIMOV (@vasilymaximov) September 19, 2018

Шуневич: "Авторизация интернет-пользователей дисциплинирует общество". А дисциплинизация общества авторизирует интернет — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 16, 2018

взломал белту, чтобы вы первыми узнали важную новость! pic.twitter.com/5qb0JhIeuh — Anton Motolko (@Motolko) September 23, 2018

И выглядит лучше, чем завод в Орше https://t.co/ymHb57ZJKJ — Дунем, Марцінкевіч? (@marcinkievich) September 20, 2018

В одной IT-стране президент на вертолете проинспектировал ход уборочной кампании. Дроны в шоке — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 20, 2018

хоккеисты минского динамо отбирают шайбу у нападающего соперников pic.twitter.com/5l0uoXmrHb — Медовый гомофобик (@mojo_fm) September 19, 2018

Названы города, которые сильнее всего страдают от туристов и это не Минск. Минск сильнее всего терпит, не страдает — Viktar Malishevsky (@malishevsky) September 18, 2018

Человек: говорит на русском языке

Человек: говорит на украинском языке



Животное: что за русское наречие и почему так смешно)))

Животное: наші герої помирають, а ти говориш російською, шлюха скотина лярва зрада зрада!!!



Не перепутайте.



(Сверхчеловек: говорит на белорусском) — юсик (@juliegagi) September 4, 2018