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UD@F: Слева - президент Беларуси

29.09.2018 13:12 — Разное | UDF  
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Коллаж: UDF.BY
Как журналист «Белсата» отомстил Польше за ВКЛ, Rammstein записывали альбом в Минске, а писаные красавицы собирали картошку Лукашенко — в юмористическом обзоре новостей.



КАК СОТРУДНИК «БЕЛСАТА» ОТОМСТИЛ ПОЛЬШЕ ЗА ВКЛ

Теперь уже бывший журналист польского телеканала «Белсат», вещающего для Беларуси, по имени Иван Шило опубликовал в своем Фейсбуке фото из Белого дома: на нем запечатлены Дуда и Трамп, подписывающие соглашение об углублении сотрудничества. Кто такой Дуда? Это президент Польши, он на фото слева. Такую подпись журналист и оставил.




В комментарии пришли негодующие боссы журналиста: мол, как так, чего унижаешь президентушку? Дуда же наш главный босс на самом деле нет, не он! Мы ж польский телеканал на самом деле не совсем, финансирование не только польское! После недолгих пререканий Шило уволили. Что происходит, когда увольняешь обиженного SMM-щика? Волна публикаций в СМИ и мемов!




















Мы, похоже, знаем скрытый мотив Ивана Шило: это была месть за давнее угнетение Польшей белорусской государственности — Великого Княжества Литовского в составе Речи Посполитой. Иван Шило — наш герой, диверсант и настоящий партизан, ударивший врага с тыла!




СЛЕВА ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ

Главная новость прошлой недели — Лукашенко ездил на переговоры к Путину просить денег на белорусское экономическое чудо. Даже если на этом фото Александр Григорьевич не просит денег, выглядит все именно так:

UD@F: Слева - президент Беларуси

Фото: пресс-служба Лукашенко

Путин традиционно опоздал на встречу с белорусским коллегой на два часа.



Россияне вообще пытались всячески принизить белорусов. Путинские фотографы возвеличили кремлевского гнома. Смотрите: рост Путина — 170 см, а рост Лукашенко — от 182 до 190 см (согласно разным источникам). Сравните два фото с одной и той же встречи 21 сентября.

UD@F: Слева - президент Беларуси

Фото: пресс-служба Лукашенко

UD@F: Слева - президент Беларуси

Фото: пресс-служба Путина

Ракурс решает, правда? В соцсетях шутят, что просто Лукашенко на полусогнутых ногах, иначе Путин не дал бы денег. И смеются над деталью фотографии: дверь резиденции Великого Российского Лидера подпирается колышком (есть версии, правда, что это золотой слиток).

По возвращении нашего президента домой БТ заявило о всебелорусской победе: мол, если монетизировать соглашения с РФ, выйдет аж 30 миллиардов долларов. А сам Лукашенко заявил, что пора «закрыть границу с Украиной» для «бандитов». Которая и так контролируется. Для бандитов же из России, напомним, граница остается по-прежнему открытой.

Других деталей переговоров не раскрыли. Известно только со слов АГЛ, что они были «даже не сложными, а тяжелыми», но при этом «результативными».



К слову, принизить белорусов пытаются не только на фотографиях, но и вообще по всем фронтам. Вот российское РИА «Новости» составило список десяти самых вредных национальных кухонь мира — и там, конечно, Беларусь! Мол, вредно есть драники, да и вообще на ночь жрать картошку с мясом. Лучше, конечно, есть русские блюда — быстроуглеводные блины и гробящие сердце соления.

ООН тоже не преминуло засадить нож в спину и подпортить нам образ «островка стабильности»: в рейтинге самых цивилизованных стран Беларусь оказалась ниже почти всех соседей!

UD@F: Слева - президент Беларуси





НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

В Беларуси немножко меняют деньги. Речь не про доллары: обновится дизайн рублей. Актуализируют рисунки, а еще уберут с денег от греха подальше подпись и упоминание Отца белорусской девальвации Петра Прокоповича. Оптимистичны насчет нововведений не все:



«Белоруснефть» заприметила, что маловато поборов: в следующем году хочет брать деньги за услугу заправки электромобилей. А что вы думали, со вводом АЭС для конечного потребителя что-то вообще подешевеет?

Мингорисполком решил снести здания KFC и Burger King у метро в Каменной Горке. По словам владельца, из-за ошибок, которые допустили дюжину лет назад сами городские чиновники. Аргументация чиновников бесподобна: мол, ну и что, что тогда мы ошибочно разрешили? Это вы виноваты, а не мы: нечего было просить!



Не теряет бодрости только телеканал ОНТ, который пишет, что белорусский ПВТ превзошёл Силиконовую долину.




ПРОИСШЕСТВИЯ

Влюбленный пенсионер в Добрушском районе приревновал 29-летнюю девушку и в знак любви взорвал ее дом. Ромео вдохновил комментаторов «Чая з малинавым варэннем»:

«Зачем любить, зачем страдать,
Бери тротил, иди взрывать…»


«Бес в ребро-гранату в окно»


«Любовь до гроба»


«Остался порох в пороховницах у деда»


Тем временем в Гродно 12-13-летние дети грабили заведения.

А Лельчицкий район атаковали вышедшие из леса тарантулы (так вот зачем Лукашенко хочет закрыть границу с Украиной!).

Кстати, о любви и Лукашенко. Баянист Виталий Воронко вживую исполнил для президента песню «Живет в этом доме Галина» — не тролльнул ли музыкант намеком на жену президента, с которой тот не разведен, но и не живет вместе? Так или иначе, но Александр Григорьевич даже подпел:

«Растет-растет возле дома калина,
Растет-растет на мою на беду,
Живет-живет в этом доме Галина,
А я никак всё туда не дойду»




ДРЕСС-КОДЫ

Немного о белорусском стиле.

Школьникам запрещают красить волосы. «Если у нас сегодня кто захочет покрасить волосы в розовый, оранжевый, еще какой-то цвет, что это будет?» — задалась вопросом чиновница Мингорисполкома Надежда Великая.





А вот работницам государственных аптек «Балфармация», наоборот, хотят придать гламура: дресс-код предписывает носить мини-юбки, каблуки и облегающую одежду. А еще говорят, в Беларуси, как в СССР, секса нет! Есть. Просто не там, где надо…




ЦИФРА НЕДЕЛИ


85 рублей
За такую стоимость минская дизайнерка Варя Сон продает брошь в виде вагины.




ВИДЕО НЕДЕЛИ

Rammstein записывают новый альбом в Минске. А в нашем распоряжении оказалось эксклюзивное видео — новейший клип известной немецкой рок-группы:




Тем временем пьяный бесправник хотел зайти в метро с машиной:




И еще один характерный ролик о белорусской жизни:





ФОТОФАКТ

Биоаксессуары Лукашенко перебирают картошку на его участке:

UD@F: Слева - президент Беларуси




ТВИТЫ НЕДЕЛИ



























 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Как журналист «Белсата» отомстил Польше за ВКЛ, Rammstein записывали альбом в Минске и другие забавные новости — в юмористическом обзоре.
 
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