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UD@F: Слева - президент Беларуси
Коллаж: UDF.BY
КАК СОТРУДНИК «БЕЛСАТА» ОТОМСТИЛ ПОЛЬШЕ ЗА ВКЛ
Теперь уже бывший журналист польского телеканала «Белсат», вещающего для Беларуси, по имени Иван Шило опубликовал в своем Фейсбуке фото из Белого дома: на нем запечатлены Дуда и Трамп, подписывающие соглашение об углублении сотрудничества. Кто такой Дуда? Это президент Польши, он на фото слева. Такую подпись журналист и оставил.
В комментарии пришли негодующие боссы журналиста: мол, как так, чего унижаешь президентушку? Дуда же наш главный босс
Мы, похоже, знаем скрытый мотив Ивана Шило: это была месть за давнее угнетение Польшей белорусской государственности — Великого Княжества Литовского в составе Речи Посполитой. Иван Шило — наш герой, диверсант и настоящий партизан, ударивший врага с тыла!
СЛЕВА ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ
Главная новость прошлой недели — Лукашенко ездил на переговоры к Путину просить денег на белорусское экономическое чудо. Даже если на этом фото Александр Григорьевич не просит денег, выглядит все именно так:
Фото: пресс-служба Лукашенко
Путин традиционно опоздал на встречу с белорусским коллегой на два часа.
Россияне вообще пытались всячески принизить белорусов. Путинские фотографы возвеличили кремлевского гнома. Смотрите: рост Путина — 170 см, а рост Лукашенко — от 182 до 190 см (согласно разным источникам). Сравните два фото с одной и той же встречи 21 сентября.
Фото: пресс-служба Лукашенко
Фото: пресс-служба Путина
Ракурс решает, правда? В соцсетях шутят, что просто Лукашенко на полусогнутых ногах, иначе Путин не дал бы денег. И смеются над деталью фотографии: дверь резиденции Великого Российского Лидера подпирается колышком (есть версии, правда, что это золотой слиток).
По возвращении нашего президента домой БТ заявило о всебелорусской победе: мол, если монетизировать соглашения с РФ, выйдет аж
Других деталей переговоров не раскрыли. Известно только со слов АГЛ, что они были «даже не сложными, а тяжелыми», но при этом «результативными».
К слову, принизить белорусов пытаются не только на фотографиях, но и вообще по всем фронтам. Вот российское РИА «Новости» составило список десяти
ООН тоже не преминуло засадить нож в спину и подпортить нам образ «островка стабильности»: в рейтинге
Коллаж:
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
В Беларуси немножко меняют деньги. Речь не про доллары:
«Белоруснефть» заприметила, что маловато поборов: в следующем году хочет брать деньги за услугу
Мингорисполком решил снести здания KFC и Burger King у метро в Каменной Горке. По словам владельца, из-за ошибок, которые допустили дюжину лет назад
Не теряет бодрости только телеканал ОНТ, который пишет, что белорусский ПВТ
ПРОИСШЕСТВИЯ
Влюбленный пенсионер в Добрушском районе приревновал 29-летнюю девушку и в знак любви
«Зачем любить, зачем страдать,
Бери тротил, иди взрывать…»
«Бес в ребро-гранату в окно»
«Любовь до гроба»
«Остался порох в пороховницах у деда»
Тем временем в Гродно
А Лельчицкий район атаковали вышедшие из леса
Кстати, о любви и Лукашенко. Баянист Виталий Воронко вживую исполнил для президента песню «Живет в этом доме Галина» —
«Растет-растет возле дома калина,
Растет-растет на мою на беду,
Живет-живет в этом доме Галина,
А я никак всё туда не дойду»
ДРЕСС-КОДЫ
Немного о белорусском стиле.
Школьникам
А вот работницам государственных аптек «Балфармация», наоборот, хотят придать гламура: дресс-код предписывает
ЦИФРА НЕДЕЛИ
85 рублей
За такую стоимость минская дизайнерка Варя Сон продает брошь в виде
ВИДЕО НЕДЕЛИ
Rammstein записывают новый альбом
Тем временем пьяный бесправник хотел зайти в метро с машиной:
И еще один характерный ролик о белорусской жизни:
ФОТОФАКТ
ТВИТЫ НЕДЕЛИ
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Как журналист «Белсата» отомстил Польше за ВКЛ, Rammstein записывали альбом в Минске и другие забавные новости — в юмористическом обзоре.
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