ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как активисты Фаниполя и Дзержинска делают жизнь городов комфортнее

29.09.2018 12:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Поговорим о местном самоуправлении. Вообще-то очень многие убеждены: его в политической природе Беларуси нет! Но хватает и более сдержанных оценок ситуации.

Перепроверяя различные мнения, отъехал за три десятка километров от Минска. В Дзержинский район — самый близкий от столицы. И?


Дзержинск: а посоветоваться, а услышать, а помочь — слабо? Увы…

Марина Мокас — активистка из окраинного микрорайона на улице Тихой. Ее знают очень многие: беспрерывно звонят, пишут в «личку». Либо делятся идеями, либо просят помощи — как пробить оборону власти?

— Да не обороняется она: это король горы, нет — неприступная крепость, дело которой вершить и не пущать, — поправляет меня мама пятерых детишек.

Она на взводе: недавно звонил депутат Палаты представителей, к которому Марина обращалась за помощью. На первый взгляд — по пустяковому делу: помочь с реконструкцией детской площадки, одной на десяток высоток с Тихой. Опуская детали, замечу, что там как началось с проектировочных, договорных косяков еще при закладке дома, так и продолжается неразбериха, кому же то счастье-несчастье принадлежит. Исполком в конце концов отрубил: пусть жильцы сбрасываются по пятерке на аттракционы, а за ним лишь монтаж. Но люди уперлись: пусть власть платит, это ее долг!

— Наш самый большой начальник никак не хочет понять, что тут дело не в гордыне, а в бедности: сплошь многодетные, а зарплаты какие? Когда вы получаете 200 рублей, пятерка оттуда пустяк? Нет, это молоко и хлеб для семьи на ужин. Я и попросила «палаточника» повлиять на исполкомовцев, вразумить их, но в ответ прозвучало, что Мокас разэтакая, ей же пошли навстречу, предложили собрать буквально крохи, а хочется дармовщинки!

Пока Марина кипятится, просматриваю созданный ею городской вайбер-чат. Отлично развивается: в день по десятку новичков, куча просьб, жалоб и — что очень важно — идей. Часто совершенно необычных. Например, плюнуть на городскую новогоднюю елку и организовать свою, посредине двора. Чтобы всем утереть нос и не ударить в грязь, начать нужно уже сегодня. То есть просчитать, по сколько надо скинуться, дальше — организовать столы, продумать иллюминацию, музыку, что-то типа дружины… Уже нашлись плотники и «математики», отыскали МАЗ для вывоза лесной красавицы — праздник должен удастся!

— А знаете, почему мы решили проигнорировать городской? Это не демарш: просто нет транспорта, дорога не чистится, а топать надо больше, чем два километра! С детишками… Мы что — не люди? Вот почему на Тихую автобусы ходят всего три раза в день? Почему остановка возле нас — аж за километр? Почему нет аптеки? Почему школу не строят? Детсады где? Резервация какая-то! Вот я и хожу, вот я и пишу, доказываю… В ответ же слышу из разных кабинетов: сутяжница, «доставучка». Ну что — не обидно? Я, мы разве за себя хлопочем? Да нет, это же дело города, исполкома, чиновников, депутатов — они спасибо должны сказать! Ага, дождешься… Уточню напоследок: это заботы и мои, и моих соседей — наши общие.

Комментирует Виктор Колей, председатель Минского областного отделения ОО «Говори правду»:

— Голос активистов-«самоуправленцев» в глубинке часто просто не слышат, чиновники сознательно душат инициативу с мест. Хотя там инфраструктура либо в зачаточном состоянии, либо добита, школы и детсады на той же Тихой критически перегружены, транспортная логистика безобразная, не приведи Господь кому-то заболеть по-серьезному... И это всего в 30 километрах от столицы! В общем, вместо самоуправления — самоуправство чинуш и отчаянное сопротивление энтузиастов гражданского общества. Когда они не сдаются, то получают черный ярлык «оппозиционеров». Мы с Мариной даже съездили в облисполком, доказывая, что печемся не о политических амбициях, а отстаиваем свое конституционное право на управление нашей жизнью...

Как активисты Фаниполя и Дзержинска делают жизнь городов комфортнее


Фаниполь: деньги поищем, аппаратуру одолжим, на бензин скинемся! Но…

— Я только из Минска: весь центр в тысячах красивых флажков в честь праздника города. А мы тут морокуем, как копеечным скотчем «обновить» прошлогоднюю растяжку о Дне Фаниполя… Да, понимаю: столица — одно, а мы — другое. Но послушайте, разве здесь люди второго сорта? Разве у нас не платят налоги? Но вместо бюджета — дырка от бублика…

Алексею Сыромолотову и его друзьям никак не взять в толк, почему в местном Доме культуры нет звукоаппаратуры, никудышное осветительное оборудование? И почему в соседнем Дзержинске это имеется!

— Он — райцентр?! Что за ерунда с такой централизацией? Власти объявили 2018-й годом малой родины, вот мы тут и решили объединиться, сделать Фаниполь краше, чище, уютнее, — рассказывает Алексей.

Это легко сказать — «решили объединиться», на деле же все очень даже непросто. Хотя бы потому, что еще совсем недавно желание «низов» облагородить городок никак не поддерживалось исполкомом: «Тоже умники нашлись… ЖКХ само разберется с мусором, а ДК и без вас праздник проведет!»

Но мусора, как и беспорядка, меньше не становилось, не добавлялось и душевных празднеств.

— А недавно город возглавил новый человек — Владимир Кореневич. Твердый, проводит «линию партии», но когда видит, что пусть мы и демократы, но предлагаем дельные вещи, готовы сами повкалывать, то идет навстречу.

— И что со «встречного» назвать можешь?

— Например, несколько лет не удавалось пробить площадки для выгула и тренировок собак. А сейчас он выслушал, собрал специалистов, те забраковали одно наше предложение, объяснили почему и взамен предложили удобный вариант. Благодарные «собачники» в ответ готовы провести бесплатный дог-фест для всего города. Или вот собрались мы благоустроить территорию у озера — отлично, говорят в мэрии, выделим трактор. Кореневич говорит: начну искать спонсоров, чтобы зарыбить озеро, сделать его центром досуга… Точно так без канители пошли навстречу идее оборудовать велопарковки.

— Может, и деньги под них нашли?

— Мэр показал пустой бюджет, предложил подумать самим. С подачи Ольги Томукевич начали велосипедисты созваниваться, покатилось эхо, и нашелся человек, готовый в это вложиться.

— Но вообще люди не очень хотят благоустраивать городской быт в складчину?

— В принципе, народ привык с советских времен, что порядок — дело власти. Но когда где-то появляются толковые энтузиасты, если видят яркий пример, то очень многие готовы скинуться. Пример? Возле пруда есть дом: его жильцы закупили необходимое для детской и волейбольной площадок, баскетбольного кольца, а ЖКХ все затем смонтировало...

По словам Алексея и тех, кто рядом с ним — Ольги Томукевич, Михаила Лукашевича, Марины Камко, люди готовы поактивничать. Подтверждение тому — их письмо городскому главе с идеями по организации праздника Фаниполя — всего 25 позиций. От конкретики по конкурсам до ответственных за их проведение.

Обсуждение вышло горячим и трезвым — конструктивным. На высоте были и глава города, и активисты, и культработники.

— …Наша аппаратура никудышная!

— Я попрошу в Дзержинске (это мэр).

— Ха: аренда нужного аппарата обойдется в 500 долларов — где найдете?

— А если ливень? Навес на сцене давно прохудился… Может, заменим брезент поликарбонатом?

— Да ЖКХ будет его год менять, ну и снова-таки деньги…

— А если взять в Минске напрокат переносные фермы?

— Наивность: потянет тысяч на сорок…

— Тогда один выход: сходим к батюшке, пусть с небесной канцелярией договаривается!

— У нас уволился «звуковик»…

— Пьет?

— Мы и на поддавальщика согласны, но кому охота за 250 рублей в месяц?

— Пригласим из Минска ди-джея за так!

— Слушайте, а что если байкеров оттуда позвать? Денег надо лишь на бензин! Может, агрокомбинат выручит?

… Продумали. Взвесили. Подсчитали.

Итак, идей хватало на то, чтобы Фаниполь от души гулял все 24 часа. Но чем подкрепить энтузиазм? Возможностей, несмотря на все желание мэра и «затейников», явно не хватало: ресурсов практически нет…

И формат праздника города решили урезать до рамок обычного фестиваля.

Но есть уверенность, что он будет не казенный — с душой, с перспективой вырасти через год-другой в Большой праздник Города…

Комментирует Андрей Дмитриев, экс-кандидат в депутаты на парламентских и местных выборах в Дзержинском округе:

— Чтобы самоуправление работало, нужна инициатива самих людей. Но за долгие годы апатии они перестали верить в свои силы и доверять власти. Заранее считают, что ничего нельзя сделать. Такая позиция отлично подходит и для самооправдания. Однако в Фаниполе предпочли действовать. Идут к местной власти не с требованием «вы нам должны», а с предложением «мы хотим вот это, для чего нужна такая-то помощь». Это сразу меняет общий фон отношений.

На местах сегодня проблем даже не море — океан. Главная причина — деньги уходят в областные и районные бюджеты. К тому же на уровне городов, сельсоветов просто не хватает полномочий. По каждому поводу нужно спрашивать разрешения верхов. В общем, ни денег, ни полномочий. А вот угроз предостаточно. В общем, за редким исключением желания проявлять инициативу нет ни у граждан, ни у местных чиновников. В итоге глубинка хиреет… А без нее не телевизионной, а реальной Беларуси ну никак не стать действительно процветающей.

Как активисты Фаниполя и Дзержинска делают жизнь городов комфортнее


1. Многие бюрократы «вертикали» не видят в активистах союзников.

2. Назрела необходимость перераспределения полномочий по управлению регионами.

3. Местное самоуправление не имеет должного правового сопровождения.

4. Местные бюджеты катастрофически мизерны.

5. Вопреки мнению пессимистов, в регионах появляются местные сообщества.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие убеждены: местного самоуправления в политической природе Беларуси нет! Но хватает и более сдержанных оценок ситуации.
 
Новости дня
Новости разные
 
Борьба за выживание: столичную фирму наказали за "домофонную конкуренцию"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика