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Как активисты Фаниполя и Дзержинска делают жизнь городов комфортнее
Перепроверяя различные мнения, отъехал за три десятка километров от Минска. В Дзержинский район — самый близкий от столицы. И?
Дзержинск: а посоветоваться, а услышать, а помочь — слабо? Увы…
Марина Мокас — активистка из окраинного микрорайона на улице Тихой. Ее знают очень многие: беспрерывно звонят, пишут в «личку». Либо делятся идеями, либо просят помощи — как пробить оборону власти?
— Да не обороняется она: это король горы, нет — неприступная крепость, дело которой вершить и не пущать, — поправляет меня мама пятерых детишек.
Она на взводе: недавно звонил депутат Палаты представителей, к которому Марина обращалась за помощью. На первый взгляд — по пустяковому делу: помочь с реконструкцией детской площадки, одной на десяток высоток с Тихой. Опуская детали, замечу, что там как началось с проектировочных, договорных косяков еще при закладке дома, так и продолжается неразбериха, кому же то счастье-несчастье принадлежит. Исполком в конце концов отрубил: пусть жильцы сбрасываются по пятерке на аттракционы, а за ним лишь монтаж. Но люди уперлись: пусть власть платит, это ее долг!
— Наш самый большой начальник никак не хочет понять, что тут дело не в гордыне, а в бедности: сплошь многодетные, а зарплаты какие? Когда вы получаете 200 рублей, пятерка оттуда пустяк? Нет, это молоко и хлеб для семьи на ужин. Я и попросила «палаточника» повлиять на исполкомовцев, вразумить их, но в ответ прозвучало, что Мокас разэтакая, ей же пошли навстречу, предложили собрать буквально крохи, а хочется дармовщинки!
Пока Марина кипятится, просматриваю созданный ею городской вайбер-чат. Отлично развивается: в день по десятку новичков, куча просьб, жалоб и — что очень важно — идей. Часто совершенно необычных. Например, плюнуть на городскую новогоднюю елку и организовать свою, посредине двора. Чтобы всем утереть нос и не ударить в грязь, начать нужно уже сегодня. То есть просчитать, по сколько надо скинуться, дальше — организовать столы, продумать иллюминацию, музыку, что-то типа дружины… Уже нашлись плотники и «математики», отыскали МАЗ для вывоза лесной красавицы — праздник должен удастся!
— А знаете, почему мы решили проигнорировать городской? Это не демарш: просто нет транспорта, дорога не чистится, а топать надо больше, чем два километра! С детишками… Мы что — не люди? Вот почему на Тихую автобусы ходят всего три раза в день? Почему остановка возле нас — аж за километр? Почему нет аптеки? Почему школу не строят? Детсады где? Резервация какая-то! Вот я и хожу, вот я и пишу, доказываю… В ответ же слышу из разных кабинетов: сутяжница, «доставучка». Ну что — не обидно? Я, мы разве за себя хлопочем? Да нет, это же дело города, исполкома, чиновников, депутатов — они спасибо должны сказать! Ага, дождешься… Уточню напоследок: это заботы и мои, и моих соседей — наши общие.
Комментирует Виктор Колей, председатель Минского областного отделения ОО «Говори правду»:
— Голос активистов-«самоуправленцев» в глубинке часто просто не слышат, чиновники сознательно душат инициативу с мест. Хотя там инфраструктура либо в зачаточном состоянии, либо добита, школы и детсады на той же Тихой критически перегружены, транспортная логистика безобразная, не приведи Господь кому-то заболеть по-серьезному... И это всего в 30 километрах от столицы! В общем, вместо самоуправления — самоуправство чинуш и отчаянное сопротивление энтузиастов гражданского общества. Когда они не сдаются, то получают черный ярлык «оппозиционеров». Мы с Мариной даже съездили в облисполком, доказывая, что печемся не о политических амбициях, а отстаиваем свое конституционное право на управление нашей жизнью...
Фаниполь: деньги поищем, аппаратуру одолжим, на бензин скинемся! Но…
— Я только из Минска: весь центр в тысячах красивых флажков в честь праздника города. А мы тут морокуем, как копеечным скотчем «обновить» прошлогоднюю растяжку о Дне Фаниполя… Да, понимаю: столица — одно, а мы — другое. Но послушайте, разве здесь люди второго сорта? Разве у нас не платят налоги? Но вместо бюджета — дырка от бублика…
Алексею Сыромолотову и его друзьям никак не взять в толк, почему в местном Доме культуры нет звукоаппаратуры, никудышное осветительное оборудование? И почему в соседнем Дзержинске это имеется!
— Он — райцентр?! Что за ерунда с такой централизацией? Власти объявили 2018-й годом малой родины, вот мы тут и решили объединиться, сделать Фаниполь краше, чище, уютнее, — рассказывает Алексей.
Это легко сказать — «решили объединиться», на деле же все очень даже непросто. Хотя бы потому, что еще совсем недавно желание «низов» облагородить городок никак не поддерживалось исполкомом: «Тоже умники нашлись… ЖКХ само разберется с мусором, а ДК и без вас праздник проведет!»
Но мусора, как и беспорядка, меньше не становилось, не добавлялось и душевных празднеств.
— А недавно город возглавил новый человек — Владимир Кореневич. Твердый, проводит «линию партии», но когда видит, что пусть мы и демократы, но предлагаем дельные вещи, готовы сами повкалывать, то идет навстречу.
— И что со «встречного» назвать можешь?
— Например, несколько лет не удавалось пробить площадки для выгула и тренировок собак. А сейчас он выслушал, собрал специалистов, те забраковали одно наше предложение, объяснили почему и взамен предложили удобный вариант. Благодарные «собачники» в ответ готовы провести бесплатный дог-фест для всего города. Или вот собрались мы благоустроить территорию у озера — отлично, говорят в мэрии, выделим трактор. Кореневич говорит: начну искать спонсоров, чтобы зарыбить озеро, сделать его центром досуга… Точно так без канители пошли навстречу идее оборудовать велопарковки.
— Может, и деньги под них нашли?
— Мэр показал пустой бюджет, предложил подумать самим. С подачи Ольги Томукевич начали велосипедисты созваниваться, покатилось эхо, и нашелся человек, готовый в это вложиться.
— Но вообще люди не очень хотят благоустраивать городской быт в складчину?
— В принципе, народ привык с советских времен, что порядок — дело власти. Но когда где-то появляются толковые энтузиасты, если видят яркий пример, то очень многие готовы скинуться. Пример? Возле пруда есть дом: его жильцы закупили необходимое для детской и волейбольной площадок, баскетбольного кольца, а ЖКХ все затем смонтировало...
По словам Алексея и тех, кто рядом с ним — Ольги Томукевич, Михаила Лукашевича, Марины Камко, люди готовы поактивничать. Подтверждение тому — их письмо городскому главе с идеями по организации праздника Фаниполя — всего 25 позиций. От конкретики по конкурсам до ответственных за их проведение.
Обсуждение вышло горячим и трезвым — конструктивным. На высоте были и глава города, и активисты, и культработники.
— …Наша аппаратура никудышная!
— Я попрошу в Дзержинске (это мэр).
— Ха: аренда нужного аппарата обойдется в 500 долларов — где найдете?
— А если ливень? Навес на сцене давно прохудился… Может, заменим брезент поликарбонатом?
— Да ЖКХ будет его год менять, ну и снова-таки деньги…
— А если взять в Минске напрокат переносные фермы?
— Наивность: потянет тысяч на сорок…
— Тогда один выход: сходим к батюшке, пусть с небесной канцелярией договаривается!
— У нас уволился «звуковик»…
— Пьет?
— Мы и на поддавальщика согласны, но кому охота за 250 рублей в месяц?
— Пригласим из Минска ди-джея за так!
— Слушайте, а что если байкеров оттуда позвать? Денег надо лишь на бензин! Может, агрокомбинат выручит?
… Продумали. Взвесили. Подсчитали.
Итак, идей хватало на то, чтобы Фаниполь от души гулял все 24 часа. Но чем подкрепить энтузиазм? Возможностей, несмотря на все желание мэра и «затейников», явно не хватало: ресурсов практически нет…
И формат праздника города решили урезать до рамок обычного фестиваля.
Но есть уверенность, что он будет не казенный — с душой, с перспективой вырасти через год-другой в Большой праздник Города…
Комментирует Андрей Дмитриев, экс-кандидат в депутаты на парламентских и местных выборах в Дзержинском округе:
— Чтобы самоуправление работало, нужна инициатива самих людей. Но за долгие годы апатии они перестали верить в свои силы и доверять власти. Заранее считают, что ничего нельзя сделать. Такая позиция отлично подходит и для самооправдания. Однако в Фаниполе предпочли действовать. Идут к местной власти не с требованием «вы нам должны», а с предложением «мы хотим вот это, для чего нужна такая-то помощь». Это сразу меняет общий фон отношений.
На местах сегодня проблем даже не море — океан. Главная причина — деньги уходят в областные и районные бюджеты. К тому же на уровне городов, сельсоветов просто не хватает полномочий. По каждому поводу нужно спрашивать разрешения верхов. В общем, ни денег, ни полномочий. А вот угроз предостаточно. В общем, за редким исключением желания проявлять инициативу нет ни у граждан, ни у местных чиновников. В итоге глубинка хиреет… А без нее не телевизионной, а реальной Беларуси ну никак не стать действительно процветающей.
1. Многие бюрократы «вертикали» не видят в активистах союзников.
2. Назрела необходимость перераспределения полномочий по управлению регионами.
3. Местное самоуправление не имеет должного правового сопровождения.
4. Местные бюджеты катастрофически мизерны.
5. Вопреки мнению пессимистов, в регионах появляются местные сообщества.
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Многие убеждены: местного самоуправления в политической природе Беларуси нет! Но хватает и более сдержанных оценок ситуации.
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