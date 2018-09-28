США пригрозили Сирии жесткими санкциями в обход Совбеза ООН





Соединенные Штаты будут проводить вместе со своими партнерами «стратегию изоляции», в том числе вводить санкции, в отношении Сирии, если Башар Асад не будет работать над проектом новой Конституции страны для урегулировании ситуации. Об этом сообщил в пятницу спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, передает Reuters.— сказал Джеффри, имея в виду вторую волну санкций против Тегерана за его ядерную программу.— уточнил представитель Госдепа, добавив, что Вашингтон сделает так, чтобы жизнь правительства СирииВ конце августа глава МИД Россиирассказывал о, изданной политическим департаментом секретариата ООН. Документ, по словам, главы российского внешнеполитического ведомства, запрещает всем структурам организации участвовать в восстановлении экономики Сирии до политического урегулирования в стране.В настоящее время в отношении ряда сирийских компаний и физических лиц уже действуют санкции США. В начале сентября The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников Госдепа писала, что президент СШАсогласился на изменение политики в Сирии. Сообщалось, что американский лидер отказался от вывода американских военных из Сирии в ближайшем будущем и намерен добиваться своих целей в регионе активизацией дипломатического давления.