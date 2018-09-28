В Индонезии произошли землетрясение и цунами. Погибли более 384 человек, разрушены дома и аэропорт



Фото: Reuters

Фото: Reuters

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v — David Lipson (@davidlipson) September 28, 2018

Condition of Palu airport following quake. pic.twitter.com/3j0FqDrzoH — Rebecca Henschke (@rebeccahenschke) September 29, 2018

— сказал представитель BNPB Сутопо Нугрохо на пресс-конференции в Джакарте.​Сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.По словам Нугрохо, выжили люди, которые сумели забраться на деревья на высоту более шести метров. ​Отмечается, что много тел было обнаружено на береговой линии города Палу, где готовился пляжный фестиваль. По словам Нугрохо, число погибших может возрасти.Он добавил, что пострадали более 350 человек. Землетрясение и цунами привели к обрушению тысяч домов, а также больниц, торговых центров и отелей.А вот так выглядит здание аэропорта Палу и взлетно-посадочная полоса утром 29 сентября.Как отмечает Reuters, метеорологическое и геофизическое агентство BMKG выпустило предупреждение о цунами после землетрясения, однако сняло его спустя полчаса. Оно подверглось широкой критике за то, что не сообщило о надвигающемся на Палу цунами.Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября, за ним последовало цунами.