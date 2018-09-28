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В Индонезии произошли землетрясение и цунами. Погибли более 384 человек, разрушены дома и аэропорт

29.09.2018 11:35 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Жертвами землетрясения и последовавшим за ним цунами в Индонезии стали по меньшей мере 384 человека, данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

«Когда вчера возникла угроза цунами, люди все еще занимались делами на пляже и не сразу убежали, они погибли», — сказал представитель BNPB Сутопо Нугрохо на пресс-конференции в Джакарте.

​Сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.

По словам Нугрохо, выжили люди, которые сумели забраться на деревья на высоту более шести метров. ​

Отмечается, что много тел было обнаружено на береговой линии города Палу, где готовился пляжный фестиваль. По словам Нугрохо, число погибших может возрасти.

В Индонезии произошли землетрясение и цунами. Погибли более 384 человек, разрушены дома и аэропорт

Фото: Reuters

Он добавил, что пострадали более 350 человек. Землетрясение и цунами привели к обрушению тысяч домов, а также больниц, торговых центров и отелей.



А вот так выглядит здание аэропорта Палу и взлетно-посадочная полоса утром 29 сентября.



Как отмечает Reuters, метеорологическое и геофизическое агентство BMKG выпустило предупреждение о цунами после землетрясения, однако сняло его спустя полчаса. Оно подверглось широкой критике за то, что не сообщило о надвигающемся на Палу цунами.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября, за ним последовало цунами.

 
 
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Жертвами землетрясения и последовавшим за ним цунами в Индонезии стали по меньшей мере 384 человека.
 
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