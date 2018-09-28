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В Индонезии произошли землетрясение и цунами. Погибли более 384 человек, разрушены дома и аэропорт
Фото: Reuters
«Когда вчера возникла угроза цунами, люди все еще занимались делами на пляже и не сразу убежали, они погибли», — сказал представитель BNPB Сутопо Нугрохо на пресс-конференции в Джакарте.
Сотни людей готовились к пляжному фестивалю, чтобы отпраздновать годовщину города Палу на острое Сулавеси. Фестиваль должен был начаться в пятницу вечером. Именно вблизи этого острова произошло землетрясение.
По словам Нугрохо, выжили люди, которые сумели забраться на деревья на высоту более шести метров.
Отмечается, что много тел было обнаружено на береговой линии города Палу, где готовился пляжный фестиваль. По словам Нугрохо, число погибших может возрасти.
Фото: Reuters
Он добавил, что пострадали более 350 человек. Землетрясение и цунами привели к обрушению тысяч домов, а также больниц, торговых центров и отелей.
А вот так выглядит здание аэропорта Палу и взлетно-посадочная полоса утром 29 сентября.
Как отмечает Reuters, метеорологическое и геофизическое агентство BMKG выпустило предупреждение о цунами после землетрясения, однако сняло его спустя полчаса. Оно подверглось широкой критике за то, что не сообщило о надвигающемся на Палу цунами.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 28 сентября, за ним последовало цунами.
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Жертвами землетрясения и последовавшим за ним цунами в Индонезии стали по меньшей мере 384 человека.
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