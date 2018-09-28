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Чёрная редька и медленный счёт. 9 советов, как справиться с кашлем

29.09.2018 13:26 — Разное | СТВ  
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Будь здоров и не кашляй! Так часто говорим мы. Но даже здоровый человек кашляет около десятка раз в день, просто рефлекторно прочищая горло. В этом и смысл кашля – выносить всё, что засоряет дыхательные пути: раздражающий дым, попавшую воду, мокроту.

При этом воздушный поток выходит со скоростью ураганного ветра.

Чёрная редька и медленный счёт. 9 советов, как справиться с кашлем

Кашель:
Скорость – 30 м/с
Громкость – 90 дБ
Объём – 1,5 литра воздуха

Кашель – симптом целого ряда заболеваний, и не обязательно вирусных. Поэтому причину нужно выяснять у врача.

Самое простое, что можно сделать до визита – ингаляции.

Жанна Колядич, врач-оториноларинголог:
Можно пользоваться растворами ромашки, тысячелистника, использовать щелочные минеральные воды. Банальное тепло: тёплое питьё, согревание ног будут более эффективными, чем какие-то специальные препараты от кашля. Очень хорошо пользоваться сиропами противокашлевыми растительного происхождения.

Чёрная редька и медленный счёт. 9 советов, как справиться с кашлем

Что не делать при кашле:

Не принимайте самостоятельно лекарства. В зависимости от причины кашля препараты будут разные. Вы можете принять средства с противоположным эффектом. Антибиотики при кашле принимают только, если простуда привела к бактериальным осложнениям. Против вирусной инфекции антибиотики малоэффективны.

Не принимайте их без назначения врача.

Не пользуйтесь всеми народными средствами подряд. Например, при повышенной температуре нельзя дышать над горячим паром. При сильном воспалении в горле могут повредить даже ингаляции с эвкалиптом – он ещё больше раздражит горло.

Ночью кашель усиливается – не спите на ровной поверхности, так лёгкие заполняются слизью.  Кашель будет меньше беспокоить, если под верхнюю часть тела подложить несколько больших подушек, чтобы грудь и голова были приподняты.

Чёрная редька и медленный счёт. 9 советов, как справиться с кашлем

А ещё – увлажняйте воздух в комнате и пейте полезный сок.

Наталья Давыдова, врач-диетолог:
Обычно кашель – это застой образований в бронхах. Очень хорошее средство – сок чёрной редьки. Чёрная редька, вообще, как продукт, очень хорошо способствует выделению экссудата из лёгких, очищению.

Как прекратить приступы кашля? Очень просто – расслабиться. Найдите место потише, сядьте поудобней. Закройте глаза и считайте про себя очень медленно в обратном порядке от 10 до 1.

Чёрная редька и медленный счёт. 9 советов, как справиться с кашлем

Представляйте, как каждая цифра медленно проплывает сверху вниз перед вами.

И глубоко дышите при этом.

Наступит состояние полного расслабления и кашель отступит. Возьмите на заметку и будьте здоровы!

 
 
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