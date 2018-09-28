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Из горевшего в Витебске подвала спасён 52-летний мужчина

29.09.2018 12:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 28 сентября во второй половине суток произошёл пожар в подвале пятиэтажки по ул. Смоленской в Витебске.  

Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие на вызов спасатели обнаружили в помещении безработного 52-летнего мужчину. Гражданин с отравлением продуктами горения доставлен в медучреждение.  

В подвале, который принадлежит ЖЭУ №9 ЖРЭТ Октябрьского района Витебска, повреждено имущество, закопчены стены.  

Выясняется причина загорания.  

За дежурные сутки в Витебской области были три пожара: один человек погиб, ещё трое – спасены.  

Осенью 2018 года в Заславле случилось возгорание в яслях-саду.  

Из-за инцидента эвакуировали 139 детей – подробности здесь.  

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 28 сентября во второй половине суток произошёл пожар в подвале пятиэтажки по ул. Смоленской в Витебске.   Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие...
 
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