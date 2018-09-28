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Из горевшего в Витебске подвала спасён 52-летний мужчина
Новости Беларуси. 28 сентября во второй половине суток произошёл пожар в подвале пятиэтажки по ул. Смоленской в Витебске.
Как
В подвале, который принадлежит ЖЭУ №9 ЖРЭТ Октябрьского района Витебска, повреждено имущество, закопчены стены.
Выясняется причина загорания.
За дежурные сутки в Витебской области были три пожара: один человек погиб, ещё трое – спасены.
Осенью 2018 года в Заславле случилось возгорание в яслях-саду.
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Новости Беларуси. 28 сентября во второй половине суток произошёл пожар в подвале пятиэтажки по ул. Смоленской в Витебске. Как сообщает Витебское ОУМЧС, прибывшие...
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