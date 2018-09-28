Почему Atlas так плохо продается в Таможенном союзе

ссылке. ABW.BY выделил самые интересные моменты беседы. Полный текст интервью о "причинах провала Emgrand GT, загрузке конвейера Belgee в белорусском Жодино, причинах низких продаж Atlas и грядущей российской премьере рестайлингового Emgrand X7" доступен поABW.BYсамые интересные моменты беседы.













На слова журналистов о том, что количество выпущенных в Жодино машин значительно превышает число проданных, Чжан Шоухэ заметил:





- Мы постепенно расширяем дилерскую сеть с шоу-румами, выполненными в соответствии с новыми стандартами. Вот у нас до вчерашнего дня было только 12 дилеров, которым мы доверили продажу Atlas, а сегодня мы открыли еще 10. Это притом что всего у нас более 60 дилеров, включая тех, кто уполномочен лишь обслуживать наши машины. Мы хотим, чтобы покупатели видели, что меняются не только автомобили Geely, но и сам подход к продажам машин. До конца года мы планируем открыть еще около 40 дилеров, которые соответствуют брендбуку, тогда и продажи будут другими, заверяю вас.





Журналисты поинтересовались, не считает ли Чжан, что цены на Atlas с АКП высоковаты, а также уточнили пару моментов про "автоматы" австралийской фирмы DSI.





- Цены действительно многим могут показаться высокими для китайских машин, однако по сложившейся на сегодняшний день структуре продаж Atlas у нас более 50 процентов приходится на версии Luxury, которые идут только с "автоматами", - это самые дорогие версии. Что касается коробок, то мы несколько месяцев назад открыли в Китае совместное производство с Aisin, однако не потому, что нас DSI не устраивает по качеству, а просто потому, что нам не хватает коробок, мы ведь продаем уже более двух миллионов машин в год. Кстати, пока мы не сталкивались в России с тем, что потенциальный покупатель, узнав, что мы используем автоматы DSI, отказался от покупки. И вообще, по статистике это надежные коробки, хотя, конечно, это не последнее слово техники.





Представитель Geely раскрыл и некоторые подробности о рестайлинговой версии Geely Atlas и о новой модификации с турбомотором 1.8:





- Мы представим новый Atlas только во второй половине 2019 года - кстати, самое время для рестайлинга… Что касается версии Atlas с турбомотором 1.8, то пока мы приняли решение отложить запуск до начала следующего года. Я думаю, что эта версия все же будет представлена не только с полным, но и с передним приводом.





Чжан Шоухэ отметил, что ждать начала производства субкомпактного кроссовера SX11 в Жодино пока не стоит:





- Ну подождите, дайте нам его в Китае запустить хотя бы в продажу. По этой модели у нас уже есть "российский" план, мы представим ее здесь во второй половине 2019 года. У нас вот только на конец октября - начало ноября намечено начало широкого продвижения её в Китае.









Оказывается, Emgrand GT в Беларуси активно покупают чиновники и предприниматели.





- В Беларуси наш флагманский седан очень активно покупают чиновники! Но кроме чиновников его покупают и предприниматели! А какой предприниматель будет покупать плохую машину? Покупают потому, что они хорошие! Вообще треть объема автомобилей Geely в Беларуси приходится на юридических лиц. Кстати, по Emgrand GE мы предусмотрели отдельные средства на продвижение, так что с ним все будет в порядке, уверен.



