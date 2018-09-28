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Азербайджан призывает оказать давление на Армению

29.09.2018 13:05 — Разное | Партизан  
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Азербайджан призывает международное сообщество оказать давление на Армению с целью обеспечения международного права и немедленно и безоговорочно выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, принятые с целью урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Oxu.Az, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил в ходе выступления на обсуждениях в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

 

Э.Мамедъяров заявил, что новое руководство Армении должно понимать, что его обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможны без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности соседних стран.

 

Если новое армянское руководство называет себя демократическим, то оно должно действовать в соответствии с верховенством закона и демократическими ценностями, создать условия для возвращения изгнанных людей на свои родные земли и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совбеза ОНН и других международных организаций».


 


По словам министра, Азербайджан не видит альтернативы миру, стабильности и взаимовыгодному региональному сотрудничеству и является самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта.

 
 
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Азербайджан призывает международное сообщество оказать давление на Армению с целью обеспечения международного права и немедленно и безоговорочно выполнить...
 
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