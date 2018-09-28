Азербайджан призывает оказать давление на Армению

Как передае т Oxu.Az, об этом министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил в ходе выступления на обсуждениях в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Э.Мамедъяров заявил, что новое руководство Армении должно понимать, что его обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможны без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности соседних стран.

Если новое армянское руководство называет себя демократическим, то оно должно действовать в соответствии с верховенством закона и демократическими ценностями, создать условия для возвращения изгнанных людей на свои родные земли и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совбеза ОНН и других международных организаций».









По словам министра, Азербайджан не видит альтернативы миру, стабильности и взаимовыгодному региональному сотрудничеству и является самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта.