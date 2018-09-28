|
Азербайджан призывает оказать давление на Армению
Азербайджан призывает международное сообщество оказать давление на Армению с целью обеспечения международного права и немедленно и безоговорочно выполнить соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, принятые с целью урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Как
Э.Мамедъяров заявил, что новое руководство Армении должно понимать, что его обещания армянскому народу сделать Армению экономически развитым и процветающим государством невозможны без мира, добрососедских отношений и уважения суверенитета и территориальной целостности соседних стран.
Если новое армянское руководство называет себя демократическим, то оно должно действовать в соответствии с верховенством закона и демократическими ценностями, создать условия для возвращения изгнанных людей на свои родные земли и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совбеза ОНН и других международных организаций».
По словам министра, Азербайджан не видит альтернативы миру, стабильности и взаимовыгодному региональному сотрудничеству и является самой заинтересованной стороной в скорейшем политическом урегулировании конфликта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Азербайджан призывает международное сообщество оказать давление на Армению с целью обеспечения международного права и немедленно и безоговорочно выполнить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)