Фотофакт: в ресторане обгорели пять человек









передает Oxu.Az, ожоги получили английская пара, приехавшая на медовый месяц в Стамбул, и человек по имени Мухаммед Хамис Салим. КакOxu.Az, ожоги получили английская пара, приехавшая на медовый месяц в Стамбул, и человек по имени Мухаммед Хамис Салим.













Во время показа огненного шоу стол загорелся. Один из сотрудников вылил на пламя жидкость, но огонь еще больше разгорелся. Загорелась одежда на туристке, из-за серьезных ожогов ее пришлось госпитализировать. Ожоги получили еще двое сотрудников ресторана.





Туристы пожаловались в полицию на владельца и сотрудников ресторана.



