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Фотофакт: в ресторане обгорели пять человек

29.09.2018 12:44 — Разное | Партизан  
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В результате пожара в ресторане, принадлежащем всемирно известному турецкому повару Нусрету Гекче, пострадали пять человек - трое туристов и два работника.



Как передает Oxu.Az, ожоги получили английская пара, приехавшая на медовый месяц в Стамбул, и человек по имени Мухаммед Хамис Салим. 



Во время показа огненного шоу стол загорелся. Один из сотрудников вылил на пламя жидкость, но огонь еще больше разгорелся. Загорелась одежда на туристке, из-за серьезных ожогов ее пришлось госпитализировать. Ожоги получили еще двое сотрудников ресторана.

Туристы пожаловались в полицию на владельца и сотрудников ресторана.


 
 
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В результате пожара в ресторане, принадлежащем всемирно известному турецкому повару Нусрету Гекче, пострадали пять человек - трое туристов и два работника.
 
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