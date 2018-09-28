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Фотофакт: в ресторане обгорели пять человек
В результате пожара в ресторане, принадлежащем всемирно известному турецкому повару Нусрету Гекче, пострадали пять человек - трое туристов и два работника.
Как
Во время показа огненного шоу стол загорелся. Один из сотрудников вылил на пламя жидкость, но огонь еще больше разгорелся. Загорелась одежда на туристке, из-за серьезных ожогов ее пришлось госпитализировать. Ожоги получили еще двое сотрудников ресторана.
Туристы пожаловались в полицию на владельца и сотрудников ресторана.
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В результате пожара в ресторане, принадлежащем всемирно известному турецкому повару Нусрету Гекче, пострадали пять человек - трое туристов и два работника.
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