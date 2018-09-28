Варфоломей и Кирилл поспорили из-за Украины: стенограмма встречи









orthodoxia.info . Украинский вопрос был одним из центральных на встрече Вселенского патриарха Варфоломея и патриарха Русской православной церкви Кирилла. Об этом свидетельствует стенограмма их разговора, которую опубликовал ресурс





Варфоломей сказал, что украинцы обратились за автокефалией, чтобы быть свободными в религиозном и политическом плане. Он подчеркнул, что все, кроме бывшего президента Виктора Януковича, кто приезжали к нему в последнее время, просили, чтобы Вселенский патриархат предоставил украинской церкви автокефалию. Такое же обращение приняли парламент и президент Украины.





На это Кирилл возразил, что это не представители украинского народа - это те, кто "захватил власть в результате государственного переворота во время Майдана". Глава РПЦ считает, что таким образом они хотят укрепить свою власть.





Варфоломей напомнил Кириллу, что он не может приехать в Украину и его имя не вспоминают во время богослужения: "Разве вы считаете, что это не является проблемой? Не это ли убедительное доказательство того, что вас не встречают доброжелательно?".





Также Варфоломей вспомнил интервью митрополита РПЦ Иллариона, в котором он намекнул, что украинские власти могли подкупить Вселенский патриархат: "Я вас спрашиваю прямо: можете ли вы доказать это? Если вы не можете, вы хулите против Материнской Церковью и она наложит на вас проклятие. Это непростительно, когда вы сознательно лжете".





В конце августа этого года Кирилл съездил на Фанар в Турцию, чтобы отговорить Варфоломея от предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Но вместо этого получил прямое заявление, в лоб: Томос об автокефалии будет, все процедуры уже запущены.