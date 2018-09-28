Могилевчане: сколько надо заплатить Путину, чтобы он не ехал?









TUT.by , на субботнике высадят 751 дерево — по числу лет с официальной даты основания Могилева. Владимир Цумарев рассказал, что новые деревья в парке уже высаживали и ветераны: «Хочу выразить им за это огромную благодарность. Некоторых из ветеранов, к сожалению, уже нет в живых, а их деревья растут. И мы помним каждого, кто помогал строить парк». Как сообщает, на субботнике высадят 751 дерево — по числу лет с официальной даты основания Могилева. Владимир Цумарев рассказал, что новые деревья в парке уже высаживали и ветераны: «Хочу выразить им за это огромную благодарность. Некоторых из ветеранов, к сожалению, уже нет в живых, а их деревья растут. И мы помним каждого, кто помогал строить парк».





Парк в Подниколье станет основной площадкой субботника 6 октября, сказал Владимир Цумарев. И заметил, что отсюда вывезли более 2 тыс. кубометров мусора, что сравнимо с объемом бетона для строительства лестницы с каскадным фонтаном.





В парке уже начали строить пункт проката спортивного инвентаря, мини-кафе, комнат матери и ребенка, общественный туалет. По словам мэра, в этом году завершат асфальтирование проезжей части улицы Большая Гражданская.





Обслуживанием территории парка в дальнейшем будет заниматься отдельная администрация.





Напомним, что Могилев истово готовится к Форуму регионов, на которые обещал приехать Владимир Путин, и субботы в городе в связи с этим под разными предлогами объявляются «днями добровольного труда». Могилевчане грустно шутят, что может, дешевле было бы заплатить Владимиру Владимировичу, чтобы он не ехал?



