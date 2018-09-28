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Могилевчане: сколько надо заплатить Путину, чтобы он не ехал?
Визит Путина в Могилеве запомнят надолго: мэр города вновь позвал горожан на субботник 6 октября
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Парк в Подниколье станет основной площадкой субботника 6 октября, сказал Владимир Цумарев. И заметил, что отсюда вывезли более 2 тыс. кубометров мусора, что сравнимо с объемом бетона для строительства лестницы с каскадным фонтаном.
В парке уже начали строить пункт проката спортивного инвентаря, мини-кафе, комнат матери и ребенка, общественный туалет. По словам мэра, в этом году завершат асфальтирование проезжей части улицы Большая Гражданская.
Обслуживанием территории парка в дальнейшем будет заниматься отдельная администрация.
Напомним, что Могилев истово готовится к Форуму регионов, на которые обещал приехать Владимир Путин, и субботы в городе в связи с этим под разными предлогами объявляются «днями добровольного труда». Могилевчане грустно шутят, что может, дешевле было бы заплатить Владимиру Владимировичу, чтобы он не ехал?
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Визит Путина в Могилеве запомнят надолго: мэр города вновь позвал горожан на субботник 6 октября
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