ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевчане: сколько надо заплатить Путину, чтобы он не ехал?

29.09.2018 12:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Визит Путина в Могилеве запомнят надолго: мэр города вновь позвал горожан на субботник 6 октября



Как сообщает TUT.by, на субботнике высадят 751 дерево — по числу лет с официальной даты основания Могилева. Владимир Цумарев рассказал, что новые деревья в парке уже высаживали и ветераны: «Хочу выразить им за это огромную благодарность. Некоторых из ветеранов, к сожалению, уже нет в живых, а их деревья растут. И мы помним каждого, кто помогал строить парк».

Парк в Подниколье станет основной площадкой субботника 6 октября, сказал Владимир Цумарев. И заметил, что отсюда вывезли более 2 тыс. кубометров мусора, что сравнимо с объемом бетона для строительства лестницы с каскадным фонтаном.

В парке уже начали строить пункт проката спортивного инвентаря, мини-кафе, комнат матери и ребенка, общественный туалет. По словам мэра, в этом году завершат асфальтирование проезжей части улицы Большая Гражданская.

Обслуживанием территории парка в дальнейшем будет заниматься отдельная администрация.

Напомним, что Могилев истово готовится к Форуму регионов, на которые обещал приехать Владимир Путин, и субботы в городе в связи с этим под разными предлогами объявляются «днями добровольного труда». Могилевчане грустно шутят, что может, дешевле было бы заплатить Владимиру Владимировичу, чтобы он не ехал?


 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Визит Путина в Могилеве запомнят надолго: мэр города вновь позвал горожан на субботник 6 октября
 
Новости дня
Новости разные
 
Как активисты Фаниполя и Дзержинска делают жизнь городов комфортнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Полоцка
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Лоевский край
Новости Волковыска
Полымя
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика