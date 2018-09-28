Представители компании заключили с жителями многоэтажки из Минска договор на обслуживание домофонов. Будущим клиентам сказали, будто нынешняя организации по обслуживанию от них отказалась. Люди поверили, расторгли договор с прежней компанией и заключили с новой. В результате первоначальная организация недополучила прибыль за обслуживание устройств за три месяца.









Суд признал такие действия нарушением и присудил фирме штраф в 9800 рублей, а ее сотруднику отдельно — в 490 рублей. Фирма пыталась обжаловать решение, но оно осталось прежним.



