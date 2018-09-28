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Борьба за выживание: столичную фирму наказали за "домофонную конкуренцию"

29.09.2018 12:23 — Разное | Партизан  
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Как сообщает пресс-служба Верховного суда, рассмотрение административного дела происходило в Экономическом суде Минска и закончилось присуждением крупного штрафа. Инициировало дело Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Представители компании заключили с жителями многоэтажки из Минска договор на обслуживание домофонов. Будущим клиентам сказали, будто нынешняя организации по обслуживанию от них отказалась. Люди поверили, расторгли договор с прежней компанией и заключили с новой. В результате первоначальная организация недополучила прибыль за обслуживание устройств за три месяца.


Суд признал такие действия нарушением и присудил фирме штраф в 9800 рублей, а ее сотруднику отдельно — в 490 рублей. Фирма пыталась обжаловать решение, но оно осталось прежним.


 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает пресс-служба Верховного суда, рассмотрение административного дела происходило в Экономическом суде Минска и закончилось присуждением крупного...
 
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